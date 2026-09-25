그룹 더보이즈 멤버 주연이 공식석상에 등장했다. / 사진=텐아시아 DB

그룹 더보이즈 멤버 주연이 가을 전어 같이 먹으러 가고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 17일부터 23일까지 '가을 전어 같이 먹으러 가고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 주연이 뽑혔다. 주연은 최근 더보이즈 멤버들과 새로운 출발을 알렸다. 더보이즈 멤버 9인은 지난 14일 세븐에잇레코즈와 손잡았다는 소식을 전했다. 새 소속사는 멤버들의 개인 활동과 함께 더보이즈의 팀 활동을 지원할 예정이다. 주연 역시 새 둥지에서 그룹과 개인 활동을 이어갈 전망이다.2위는 그룹 아스트로 멤버이자 배우 차은우가 올랐다. 군 복무 중인 차은우는 새 드라마 '서라벌 나이프' 출연을 검토하고 있다. '서라벌 나이프'는 tvN '폭군의 셰프', SBS '별에서 온 그대' 등을 연출한 장태유 감독의 차기작이다. 차은우는 지난해 7월 현역으로 입대했으며 오는 2027년 1월 제할 예정이다.3위는 그룹 더보이즈 멤버 에릭이 차지했다. 그룹 활동과 개인 활동을 병행하며 활발하게 움직이고 있다. 지난 6월 13일부터 9월까지 중국 3개 도시 팬미팅 THEBOYZ ERIC 'E:ternity' FANMEETING을 마쳤다. 그는 멤버 선우와 MBC 아이돌 라디오 시즌4 DJ로 활동하고 있다. 지난 16일에는 더보이즈 9인 멤버 전원이 게스트로 출연했고, 이 자리에서 개인 활동과 팬미팅 등 각자의 근황도 전했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '독서의 계절, 함께 도서관 데이트하고 싶은 여자 가수는?', '독서의 계절, 함께 도서관 데이트하고 싶은 남자 가수는?', '독서의 계절, 함께 도서관 데이트하고 싶은 여자 트로트 가수는?', '독서의 계절, 함께 도서관 데이트하고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr