조한결, 새 소속사서 새 프로필

배우 조한결이 자신만의 신선한 무드를 담아낸 새 프로필 사진을 공개했다.조한결은 최근 소속사를 통해 선보인 프로필 사진에서 다양한 스타일링을 기품 있게 소화했다. 다채로운 표정과 포즈 속에 담긴 세밀한 표현력이 조한결 특유의 또렷한 인상을 완성했다.공개된 프로필 사진 속 조한결은 내추럴한 화이트 티셔츠부터 깊이감을 더한 흑백 컷, 감각적인 데님 재킷과 모던한 블랙 슈트까지 여러 콘셉트의 착장을 한층 세련된 아우라로 살려냈다. 정면을 묵직하게 응시하는 단단한 시선과 무표정 뒤에 감춘 그윽한 눈매가 어우러졌다.톤과 콘셉트의 변주에 따라 자유자재로 모습을 달리하는 조한결의 유연함도 돋보였다. 턱을 괸 채 편안하면서도 따뜻한 인상을 풍기는 컷부터 흑백 프레임을 밀도 있게 채운 묵직함까지 배우의 아우라를 자랑했다.앞서 조한결은 2020년 웹드라마 ‘내리겠습니다 지구에서’로 데뷔했다. 이후 윤도현의 ‘빗소리’ 뮤직비디오 출연을 비롯해 KBS 1TV ‘속아도 꿈결’, KBS 2TV ‘징크스의 연인’, 웹드라마 ‘파랑의 온도’, SBS ‘커넥션’, JTBC ‘가족X멜로’, SBS ‘귀궁’, SBS ‘트라이: 우리는 기적이 된다’, JTBC ‘마이 유스’, 연극 ‘올모스트메인’ 등에 출연했다.최근에는 tvN ‘언더커버 미쓰홍’에서 재벌 3세 본부장 ‘알벗 오’ 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼다. 나아가 2027년 방송 예정인 티빙 오리지널 ‘여고생왕후’에서는 조선의 절대 권력자인 왕 이녕과 의문의 전학생 이도윤 역을 오가며 1인 2역 변신을 보여줄 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr