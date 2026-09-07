사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 33기_비빔면 사건의 전말을 알게 된 영자와 해명하는 영호'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 33기 영자, 순자, 영호는 다대일 데이트를 하게 된 가운데 오리탕을 먹는 한자리에 모여 일상과 직업, 모태솔로로 지내온 이유를 공유하는 시간을 가졌다.이때 세 사람은 부모님과 함께 거주하는 '캥거루족'이라는 공통점을 발견하며 화기애애한 분위기로 말문을 열었다.특히 마술사인 영호는 이성적인 감정이 개입되면 수전증이나 다한증이 생겨 관계 형성에 어려움을 겪는다고 솔직하게 고백했다.이어 정형외과 마취과 간호사로 근무 중인 순자는 환자를 돌보며 느끼는 보람과 과거 산부인과 근무 당시의 에피소드를 전했다.모태솔로로 지낸 이유에 대해 세 사람은 외로움을 느낄 새 없이 일상과 취미에 만족했거나 연인 관계에서 오는 감정 소모를 번거롭게 여겼던 점을 꼽으며 깊은 공감대를 형성했다.그런가하면 영자와 영호의 '비빔면 사건'에 대한 진실 공방도 이어졌다. 과거 영호의 부탁으로 비빔면을 준비했던 영자는 자신이 먹지 않는 오이를 채 썰고 얼음까지 준비했으나 영호가 구석에서 라면을 먹고 있던 상황에 서운함을 전했다.이에 영호는 "비빔면만 부탁했을 뿐 오이를 요청한 적이 없었다"고 해명했다. 영자가 "오이를 챙긴 것은 현장의 제3자로부터 오더를 전달받아 영호의 요청으로 착각했기 때문이었다"고 해 오해의 진실이 뒤늦게 밝혀졌다.오이를 싫어함에도 고생한 영자의 진심을 알게 된 영호가 미안함을 전하면서 두 사람은 묵은 오해를 완전히 털어내고 대담을 성황리에 마쳤다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr