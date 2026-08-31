조서형 셰프./텐아시아 DB

'장사천재 조사장' 조서형 셰프가 서바이벌 프로그램 이후로 무려 16kg이 빠졌다고 고백했다.지난 28일 조서형 셰프는 서울 중구에 위치한 텐아시아 사옥을 방문해 tvN '스트릿 레스토랑 파이터'(이하 '스레파') 비하인드 인터뷰를 진행했다. 조 셰프는 방송 당시 뛰어난 장사 전략과 빈틈 공략으로 높은 순위권을 유지한 바 있다.특히 1라운드에서는 셰프들 중 유일하게 2~3인 쉐어용 음식을 팔아 매출과 인기를 견인하기도 했다. 2라운드는 1대1 대결로 조 셰프가 '이모카세' 김미령 셰프를 선택하며 한식 대진이 이뤄졌지만, 2대0으로 패했다. 이어 철원 오대쌀을 주제로 한 회생전에 나섰지만 3라운드 진출에는 실패하며 폐업했다.조 셰프는 "촬영이 너무 빡셌다. 남편도 옆에서 긴장을 많이 하더라. '스레파' 촬영을 3번 갔는데 3번 다 전날 새벽에 나가서 다다음날 아침에 들어왔다. 결혼식 4일 전에도 '스레파' 촬영을 했다보니 피부과가서 관리를 제대로 못 했다. 리쥬란을 받으려고 했는데 못 받고 결혼했다"고 떠올렸다.이어 "'스레파' 때만 5kg이 빠졌다. '흑백요리사2' 때부터 지금까지 16kg이 빠진 상태다. '흑백요리사2' 찍을 당시 80kg 정도 나갔다"라며 "어릴 때 코 성형을 했는데 살이 많이 빠지다 보니 코가 커보여서 지금 컴플렉스다. 재수술을 하고 싶다"고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr