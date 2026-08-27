방송인 김숙이 배우 김의성과 즉석 전화 인터뷰에 나섰다. / 사진=텐아시아 DB

배우 김의성이 15년째 동거 중인 여자친구가 있다고 밝혔다. / 사진='비보티비' 유튜브 영상 캡처

방송인 김숙이 배우 김의성에게 여자친구가 있다는 사실을 뒤늦게 알고 당황했다.지난 26일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '부모님 시청 금지 '부모님께 끊임없이 XXXX하세요!' 육각형 인간 봉태규가 말아주는 효도하는 법'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 방송인 송은이와 김숙, 배우 봉태규가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.방송 초반 김숙은 최근 송은이의 이상형으로 언급된 김의성에게 전화를 걸어 즉석 인터뷰를 진행했다. 김숙은 전화 연결 직후 김의성을 "형부"라고 호칭해 웃음을 자아냈다.송은이를 위한 김숙의 적극적인 지원은 계속됐다. 그는 "송은이씨를 30년 가까이 봤는데 이상형이 정확하다. 지적인 남자"라며 "대한민국 배우 중에 형부보다 지적인 남자가 있을까 생각해 본다"고 김의성을 치켜세웠다. 이어 "혹시 의향이 있으시다면 첫 만남을 촬영해 보면 어떨까 싶어 여쭙는다"고 말하는 등 분위기를 띄웠다.그러나 여자친구 유무를 묻는 질문에 김의성이 "있다"고 답하면서 상황은 반전됐다. 김숙은 "뭐야"라고 외치며 펜을 집어 던졌다. 이에 김의성은 "모르셨냐. 여자친구와 같이 산 지 15년 넘었다"고 밝혔고, 김숙은 곧바로 "즐거웠다"며 선을 그어 웃음을 안겼다.김의성은 지난 3월 SBS '미운 우리 새끼'에 출연해 두 차례 이혼을 겪은 사실과 현재 여자친구에 대해 공개한 바 있다. 당시 그는 두 살 연하의 여자친구와 약 15년째 교제 중이라고 밝혔다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr