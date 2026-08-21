김가연이 부친의 재산을 공개하며 재력가설에 대해 언급했다.
20일 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’에는 ‘최강동안 55세 김가연! 8살 연하 임요환 꼬신 방법 최초 공개(재산 600억)’라는 영상이 게재됐다.
영상 속 김가연은 ‘아버지가 300억 재력가’라는 이야기에 대해 “그랬었다. 600억 정도”라고 정정해 놀라움을 안겼다. 김가연은 아버지가 사업을 하면서 큰 성공을 거뒀다며 “사무실에 갔다가 경리 직원들이 하는 이야기를 잠깐 들었다”고 말했다.
그러면서 들은 금액이 “600억 정도”였다고 설명했다. 다만 해당 재산은 아버지 개인 것이 아닌 회사의 자산이라고 덧붙였다.
특히 김가연은 “엄마가 학교 오는 게 싫었다. 너무 예뻐서 첩이라는 소문도 있었다”고 털어놔 눈길을 끌었다.
한편 김가연은 8세 연하인 프로게이머 임요환과 2011년 혼인신고를 했다. 두 사람은 슬하에 두 딸을 두고 있다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
20일 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’에는 ‘최강동안 55세 김가연! 8살 연하 임요환 꼬신 방법 최초 공개(재산 600억)’라는 영상이 게재됐다.
영상 속 김가연은 ‘아버지가 300억 재력가’라는 이야기에 대해 “그랬었다. 600억 정도”라고 정정해 놀라움을 안겼다. 김가연은 아버지가 사업을 하면서 큰 성공을 거뒀다며 “사무실에 갔다가 경리 직원들이 하는 이야기를 잠깐 들었다”고 말했다.
그러면서 들은 금액이 “600억 정도”였다고 설명했다. 다만 해당 재산은 아버지 개인 것이 아닌 회사의 자산이라고 덧붙였다.
특히 김가연은 “엄마가 학교 오는 게 싫었다. 너무 예뻐서 첩이라는 소문도 있었다”고 털어놔 눈길을 끌었다.
한편 김가연은 8세 연하인 프로게이머 임요환과 2011년 혼인신고를 했다. 두 사람은 슬하에 두 딸을 두고 있다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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