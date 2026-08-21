이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’

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김가연이 부친의 재산을 공개하며 재력가설에 대해 언급했다.20일 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’에는 ‘최강동안 55세 김가연! 8살 연하 임요환 꼬신 방법 최초 공개(재산 600억)’라는 영상이 게재됐다.영상 속 김가연은 ‘아버지가 300억 재력가’라는 이야기에 대해 “그랬었다. 600억 정도”라고 정정해 놀라움을 안겼다.김가연은 아버지가 사업을 하면서 큰 성공을 거뒀다며 “사무실에 갔다가 경리 직원들이 하는 이야기를 잠깐 들었다”고 말했다.그러면서 들은 금액이 “600억 정도”였다고 설명했다. 다만 해당 재산은 아버지 개인 것이 아닌 회사의 자산이라고 덧붙였다.특히 김가연은 “엄마가 학교 오는 게 싫었다. 너무 예뻐서 첩이라는 소문도 있었다”고 털어놔 눈길을 끌었다.한편 김가연은 8세 연하인 프로게이머 임요환과 2011년 혼인신고를 했다. 두 사람은 슬하에 두 딸을 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr