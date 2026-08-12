최명빈이 O3 Collective와 전속계약을 체결했다. / 사진=텐아시아DB

배우 최명빈이 O3 Collective(오쓰리콜렉티브)의 새 가족이 된다.12일 O3 Collective는 최명빈과 전속계약을 체결했다고 밝혔다. 소속사는 "최명빈이 다양한 장르와 캐릭터를 통해 연기 스펙트럼을 넓힐 수 있도록 함께할 계획"이라고 전했다.영화 '걷기왕'으로 데뷔한 최명빈은 '사라진 밤', '비와 당신의 이야기' 등에 출연했다. 또 그는 드라마 '신사와 아가씨', '연모', '스물다섯 스물하나' 등에서 안정적인 연기력을 보여주며 활동을 이어왔다. 최근에는 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'에서 어린 은새 역을 맡아 눈길을 끌었다.최명빈은 오는 9월 2일 개봉하는 영화 '캐리어를 끄는 소녀'에서 주인공 영선 역을 맡는다. 꾸준히 작품 활동을 이어온 최명빈이 이번 작품에서 또 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.O3 Collective 양혜영 대표는 "작품을 가득 채우는 존재감과 탄탄한 연기력으로 활약해 온 배우 최명빈과 함께하게 되어 기쁘다"라며 "이제 자신의 이야기를 이끄는 배우로 O3 Collective와 함께 끊임없이 성장할 것"이라고 밝혔다.한편 O3 Collective 소속 아티스트로는 배우 이준호, 조승희가 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr