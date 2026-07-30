방탄소년단 / 사진 제공=빅히트 뮤직

레코딩 아카데미의 하비 메이슨 주니어 CEO 입장문 / 사진=그래미 공식 SNS

그룹 방탄소년단(BTS)이 제69회 그래미 어워즈 보이콧을 선언한 가운데, 그래미를 주관하는 레코딩 아카데미의 하비 메이슨 주니어 CEO가 입장을 밝혔다.30일 그래미 측은 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에 하비 메이슨 주니어 CEO의 입장문을 올렸다. 하비 메이슨 주니어 CEO는 "방탄소년단(BTS)이 올해 그래미 어워즈 출품을 하지 않기로 결정했다는 소식을 듣고 안타까웠다. 하지만 음악을 만드는 사람으로서 그들의 결정을 이해하고 존중한다"며 말문을 열었다.앞서 방탄소년단은 29일 SNS를 통해 그래미 어워즈 보이콧을 선언했다. 방탄소년단은 "올해 그래미 어워즈에 출품하지 않기로 했다"며 "음악이 지역이나 언어로 구분되기보다 음악 그 자체로 들리고 사랑받을 수 있길 바란다"고 밝혔다. 이를 두고 그래미 측이 지난달 '베스트 아시안 팝 음악 퍼포먼스' 부문을 신설한 것에 대해 문제 의식을 드러낸 것이라는 해석이 이어졌다.하비 메이슨 주니어 CEO는 논란이 된 '베스트 아시안 팝 음악 퍼포먼스(Best Asian Pop Music Performance)' 부문의 취지에 대해 해명했다. 그는 "현재 논의 과정에서 다소 간과되고 있는 부분이 있어 이를 분명히 하고 싶다"며 "'베스트 아시안 팝 음악 퍼포먼스(Best Asian Pop Music Performance)' 부문은 아시아에서 탄생한 팝 음악의 깊이와 다양성, 그리고 놀라운 성장을 기념하기 위해 신설됐다"고 말했다.이어 "이 부문의 취지는 아시아 아티스트들를 별도로 조명하는 데 있다. 부문이 늘어난다는 것은 더 많은 아티스트의 작품이 인정받을 수 있다는 의미다. 결코 음악을 나누기 위한 것이 아니라, 1만5000명의 그래미 투표 회원들에게 인정받는 아티스트의 범위를 넓히기 위한 것"이라는 입장을 밝혔다.하비 메이슨 주니어 CEO는 "아시안 팝이나 재즈, 컨트리처럼 장르 부문에 음악을 출품한다고 해서 제너럴 필드(General Field) 부문에 동시에 출품하고 심사를 받는 것이 제한되는 것은 아니"라며 "제너럴 필드 부문은 장르와 관계없이 모든 자격을 갖춘 음원에 열려 있다. 장르 부문에서 인정받는 것과 제너럴 필드에서 인정받는 것은 서로 배타적인 관계가 아니다. 아티스트는 두 부문 모두 도전할 수 있다"고 강조했다.끝으로 "우리는 지역이나 언어와 관계없이 음악의 영향력과 시상 부문을 계속 확대해 나가고 있다. 앞으로도 전 세계 음악계의 목소리에 귀 기울이며, 세상을 움직이는 음악을 만든 모든 아티스트를 기리고 축하하기 위해 노력할 것"이라고 덧붙였다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr