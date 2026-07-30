그룹 방탄소년단 / 사진제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)의 'IDOL' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 14억 회를 돌파했다.29일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 지난 2018년 8월 발매된 리패키지 앨범 'LOVE YOURSELF 結 'Answer''의 타이틀곡 'IDOL' 뮤직비디오는 이날 오후 9시 20분께 유튜브 조회 수 14억 회를 넘겼다.이로써 'IDOL'은 'Dynamite', '작은 것들을 위한 시(Boy With Luv) (Feat. Halsey)', 'DNA', 'MIC Drop' 리믹스에 이어 방탄소년단의 다섯 번째 14억 뷰 뮤직비디오가 됐다.'IDOL' 뮤직비디오는 한국 전통 건축과 북청사자놀이를 비롯한 다양한 문화적 요소를 활용한 영상미와 한국 전통춤, 아프리카 댄스를 접목한 안무를 담았다. 곡은 남아프리카공화국 스타일의 리듬에 국악 장단과 추임새를 더한 것이 특징이다.발매 당시 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫100' 11위, 영국 오피셜 싱글 차트 톱100 21위를 기록했으며, 2018년 'E! 피플스 초이스 어워즈'에서 '올해의 뮤직비디오'를 수상했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr