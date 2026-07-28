효민이 근황을 공개했다. / 사진=효민 SNS

그룹 티아라 출신 효민이 근황을 공개한 가운데 그의 매끈한 각선미가 주목받고 있다.효민은 지난 27일 자신의 SNS에 "속도를 줄이시오"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 효민은 선명한 하늘색 상의에 베이지 톤 반바지를 입고 야외에서 포즈를 취하고 있다. 그는 두건과 선글라스로 포인트를 더하며 개성 있는 패션을 선보였다.눈길을 끄는 건 효민이 짧은 바지 기장으로 나타난 각선미다. 효민은 프로필상 167cm 키에 46kg을 유지하고 있는 것으로 알려졌다. 늘씬한 각선미와 군살 없는 몸매를 뽐내 감탄을 자아낸다.효민은 2025년 10세 연상의 금융업 종사자와 결혼했다. 결혼 후에도 각종 방송과 SNS를 통해 자신의 일상을 공개하고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr