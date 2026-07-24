사진=유튜브 '채널십오야'

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배우 황정민과 조인성이 '호프' 캐스팅 비화부터 촬영장 뒷이야기까지 유쾌한 입담을 펼쳤다.24일 유튜브 채널 '채널십오야'의 '나영석의 와글와글'에는 '황정민이 외계인 있다고 하면 있는 거지'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영화 '호프'의 주역 황정민, 조인성, 정호연이 출연해 작품에 얽힌 다양한 비화를 털어놨다.황정민은 나홍진 감독과 '곡성' 이후 다시 호흡을 맞추게 된 이유를 밝혔다. 그는 "나홍진 감독님이 대본이 나왔다고 해서 만났는데, 대본을 보기 전부터 하려고 마음먹었다"며 "이미 '곡성'을 함께했기 때문에 믿음이 있었다. '나홍진이 SF를 한다면 어떤 느낌일까'라는 기대감이 컸다"고 말했다.이어 "나홍진 감독 대본은 설명이 거의 없다. 대사 몇 마디에 모든 게 담겨 있는 시 같은 느낌이었다"며 "해석하는 재미가 있는 대본이라 더욱 좋았다"고 작품에 대한 신뢰를 드러냈다.정호연의 캐스팅 비화도 공개됐다. 황정민은 평소 눈여겨보던 정호연을 나홍진 감독에게 추천했고, 정호연은 "선배님 추천으로 감독님을 만나 시나리오를 받았다"며 "집에 가는 길 내내 시나리오를 꼭 안고 갔다. 제발 제 작품이 됐으면 좋겠다고 생각했다"고 당시를 떠올렸다.가장 큰 웃음을 안긴 건 조인성의 캐스팅 과정이었다. 무릎 수술 직후였던 조인성은 "몸 상태 때문에 감독님이 원하는 액션을 소화하지 못하면 작품에 피해가 될 수 있다고 미리 말씀드렸다"고 말했다.하지만 나홍진 감독은 "뛸 일도 없고 걱정하지 않아도 된다"고 답했고, 조인성은 이를 믿고 출연을 결정했다. 이후 "현장에서 배려를 많이 받으며 촬영했다"고 말하자 황정민은 곧바로 "낚인 거지. 그게 무슨 배려야!"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.촬영 당시 조인성의 파격적인 비주얼도 화제가 됐다. 일부 관객들이 나홍진 감독을 연상시키는 모습이라고 추측하자 황정민은 "애를 거지로 만들어놨다. 테스트 촬영 때 수염에 모자까지 쓰고 왔는데 잘생긴 애를 거지처럼 만들어놨더라"고 농담을 던졌고, 조인성은 "저는 멋있다고 생각했다"고 웃으며 받아쳤다.한편 '호프'는 비무장지대 인근 호포항에 정체불명의 존재가 나타나며 벌어지는 사건을 그린 SF 영화다. 개봉 후 압도적인 연출과 독창적인 세계관, 긴장감 넘치는 전개로 호평을 받고 있지만, 난해한 결말과 일부 CG, 과감한 욕설 표현 등을 두고는 호불호가 엇갈리고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr