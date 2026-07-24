방송인 이지혜가 번호판 도난 사실을 알렸다. / 사진=이지혜 SNS

방송인 이지혜가 당혹감을 표출했다.이지혜는 24일 자신의 인스타그램 스토리에 "번호판이 없어졌... 황당"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이지혜의 차량으로 보이는 하얀 차의 앞 번호판이 떼어진 모습. 이지혜는 갑자기 발생한 일에 당혹감을 감추지 못했다.한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 첫째 딸 태리, 둘째 딸 엘리를 두고 있다. 큰딸 태리는 학비 약 1200만 원에 달하는 초등학교에 다니고 있다고 전해졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr