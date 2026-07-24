배우 소지섭이 드라마 '김부장'에서 활약하고 있다. / 사진 제공=SBS '김부장'

'김부장' 소지섭과 주상욱이 서로를 향해 총구를 겨눈다. / 사진 제공=SBS '김부장'

'김부장' 소지섭과 주상욱이 최후의 승부를 벌인다.24일 방송되는 SBS 금토드라마 '김부장' 9회에서는 김부장(소지섭 분)과 주강찬(주상욱 분)이 인적 드문 숲속에서 다시 마주하며 일촉즉발의 대치를 펼친다. 김민지(서수민 분)를 괴롭힌 주혜리(유지안 분) 사건을 계기로 교무실에서부터 악연을 이어온 두 사람이 끝내 정면으로 맞선다.얼굴에 선명한 상처를 입은 김부장은 흔들림 없는 눈빛으로 주강찬을 응시하고, 말끔한 슈트 차림의 주강찬은 잔인한 미소를 머금은 채 팽팽한 신경전을 벌인다. 주강찬은 "아직 학부모 면담이 덜 끝난 것 같아서"라는 도발적인 한마디로 김부장을 자극한다. 이어 두 사람은 서로를 향해 총구를 겨누며 극한의 대치를 이어간다.촬영 현장에서 소지섭은 절제된 표정과 흔들림 없는 눈빛만으로 김부장의 분노와 결연한 의지를 밀도 있게 그려냈다. 주상욱 역시 총구 앞에서도 여유를 잃지 않는 서늘한 카리스마를 발산하며 긴장감을 끌어올렸다. 특히 두 배우는 총을 겨눈 채 대사와 시선을 주고받는 장면에서 완벽한 호흡을 선보이며 현장마저 숨죽이게 했다는 후문이다.제작진은 "이번 회에서는 김부장과 주강찬의 끝장 대치가 극의 긴장감을 최고조로 끌어올릴 예정"이라며 "두 사람이 마주한 운명의 순간이 어떤 결과를 가져올지 끝까지 함께해 달라"고 전했다. 종영까지 단 2회만을 남겨둔 '김부장'은 오는 25일 방송되는 10회를 끝으로 대장정의 막을 내린다.'김부장'은 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr