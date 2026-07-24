배우 이선빈이 중국 여행 중 두 명의 여성으로부터 꽃을 선물 받았다. / 사진=이선빈 SNS

사진=이선빈 SNS

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배우 이선빈이 중국에 체류 중인 근황을 전했다.이선빈은 지난 23일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 다채로운 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이선빈이 중국 상하이에서 여행을 즐기고 있는 모습. 특히 이선빈은 "와이탄에서 아리따운 꽃을 선물해주고 도망간 여성 두 분은 대체 어디 계시냐"며 갑작스러운 이벤트를 받은 사실도 알려 눈길을 끌었다.한편 이선빈은 배우 이광수와 공개 연애 중이다. 두 사람은 2016년 SBS 예능 '런닝맨'에서 처음 만나 인연을 맺었다. 당시 이선빈은 "이광수가 이상형"이라고 밝히기도 했다. 이후 두 사람은 실제 연인으로 발전, 2018년부터 9년째 공개 열애를 이어오고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr