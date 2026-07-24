코르티스 / 사진=텐아시아 DB

코르티스 서울 2026 투어 'PUT YOUR PHONE DOWN'/ 사진=빅히트 뮤직

그룹 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)가 데뷔 1주년 기념 서울 공연을 전석 매진시키며 첫 단독 투어의 순항을 알렸다.코르티스는 오는 8월 22~23일 서울 고려대학교 화정체육관에서 '2026 CORTIS TOUR BIRTHDAY PARTY'를 개최한다. 이번 공연은 지난 22~23일 진행된 국내 및 글로벌 페이지 멤버십 선예매에서 전석 매진을 기록했다.'BIRTHDAY PARTY'는 8월 18일 데뷔 1주년을 맞는 코르티스가 팬덤 코어(COER)와 함께 이를 기념한다는 의미를 담은 공연이다. 코르티스는 지난해 같은 장소에서 앨범 발매 기념 공연 'RELEASE PARTY'를 개최했다. 성장한 모습으로 1년 만에 같은 무대에 선다는 점에서 의미를 더한다.투어는 한국과 미국, 캐나다, 일본 등 9개 도시에서 총 14회 규모로 이어진다. 북미 공연(8월 4~16일·현지시간) 역시 선예매 단계에서 전 회차 매진되며 현지 관심을 증명했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr