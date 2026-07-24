반효정이 노을로 물든 바다를 바라보다 눈물을 훔쳤다. / 사진=김영옥 유튜브 캡처

김영옥, 반효정, 백수련이 죽음에 대한 솔직한 생각을 이야기했다. / 사진=김영옥 유튜브 캡처

배우 김영옥(89)과 반효정(84), 백수련(90)이 인생의 황혼기에서 마주한 솔직한 생각을 나눴다. 세 사람은 죽음을 두려움의 대상으로만 바라보기보다 남은 삶을 어떻게 살아갈 것인지에 대한 진솔한 이야기를 꺼내며 깊은 여운을 남겼다.지난 22일 김영옥의 유튜브 채널에는 '눈물과 웃음이 가득했던 할미즈 제주여행 2탄(원로배우들의 인생이야기)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.제주 여행을 함께한 김영옥, 반효정, 백수련은 바다가 내려다보이는 식당에서 식사하며 오랜 세월 배우로 살아온 시간과 인생에 대해 이야기를 나눴다. 시간이 흐르며 바다가 노을로 붉게 물들자 세 사람은 잠시 말을 멈추고 풍경을 바라봤다. 아름다운 풍광에 이들은 이내 감정이 북받친 듯 눈시울을 붉혔다. 김영옥은 "눈물이 난다"라며 눈물을 닦았고, 반효정도 눈물을 훔쳤다.반효정은 "좋은 세상 가기 싫어서 그렇다. 떠나기 싫고 욕심이 생겨서"라고 속마음을 털어놨다. 김영옥도 "묘하다. 나도 조금 그랬다"고 공감했다.반효정은 "이 나이 되고 보니까 죽음을 어떻게 맞을까 하는 생각을 요즘 많이 한다"며 죽음에 대한 생각을 전했다. 이어 "병들어 돌아가신 분들을 보면 건강하게 살다 가야겠다, 폐 안 끼치고 가야겠다는 생각을 한다. 그런데 그게 내 마음대로 되는 게 아니지 않냐"고 담담하게 이야기했다.김영옥은 정답을 찾으려 하기보다 주어진 삶을 살아왔다는 자신의 인생관을 밝혔다. 그는 "우리는 어떻게 살아야 한다는 것에 대한 정답이 없다"라고 말했다. 이어 "늘 물 흘러가듯 살았다고 하는데, 나한테 주어진 대로 그때그때 헤쳐나가면서 사는 것"이라며 "앞으로도 그럴 수밖에 없다. 삶이 그런 거다. 후회도 없다"고 털어놓았다.반효정은 "이런 생각을 우리 나이가 되면 자연스럽게 할 수밖에 없지 않냐. 나는 행복하게 갔으면 좋겠다"고 바랐다. 그러면서"너무 우울한 이야기만 한 거 아니냐"며 웃어 보였다.이에 김영옥은 "우울한 이야기가 아니다. 우리가 마지막을 어떻게 장식한다는 이야기는 우리만 할 수 있는 이야기다. 괜찮다"라며 다독였다. 백수련 역시 "오늘 이야기가 제일 좋았다"며 두 사람의 이야기에 깊이 공감했다.오랜 세월 같은 길을 걸어온 원로 배우들이 서로의 마음을 이해하고 공감하는 모습은 잔잔한 감동을 안겼다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr