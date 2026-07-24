던이 500만원 중고차를 자랑했다/사진제공=MBC

던이 500만원 중고차를 자랑했다/사진제공=MBC

가수 던이 ‘소중한 보물’을 찾아 나선다. 설레는 마음으로 보물을 마주한 던의 숨길 수 없는 미소에 궁금증이 모인다.24일 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 가수 던(DAWN)의 ‘나무늘보 하우스’가 공개된다.이날 던의 범상치 않은 취향이 공개된다. 그는 “500만 원을 주고 산 첫 차”라며 작은 차고에 주차된 1998년식 올드카를 소개한다. 리모컨 키가 아닌 열쇠로 문을 열자, 차 안에는 세월의 흔적이 가득하다. 던은 “사실 멀쩡한 데가 없어요”라면서도 자신의 로망인 ‘올드카’를 향한 애정을 보인다.던은 올드카에 어울리는 옛날 노래를 흥얼거리며 어딘가로 향한다. 그가 도착한 곳은 을지로에 있는 액자 제작 전문 숍이다. 던은 “저의 아주 소중한 보물을 찾으러 왔다”며 설렘 가득한 표정을 짓는다. 공개된 사진 속에는 ‘소중한 보물’을 마주한 던의 모습이 담겼다. 그는 “대박이다!”라며 보물에서 눈을 떼지 못한다.던은 우리나라의 ‘무형유산 알리기 프로젝트’를 진행하며 많은 장인들과 인연을 맺고, ‘무형유산’의 가치를 찾아 기록하고 전하는 등 선한 영향력을 보여주고 있다. 그는 사라져갈 위기에 놓인 우리나라 ‘무형유산’에 관심을 갖게 된 이유와 ‘무형유산 알리기 프로젝트’의 비하인드도 밝힌다. 던이 직접 대나무를 자르고 한지를 붙이며 자신만의 조명을 만드는 모습도 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr