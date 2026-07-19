김보라가 숏폼 드라마 '진짜 재벌3세는 나야!'의 주연으로 나선다./사진제공=눈컴퍼니

김보라가 숏폼 드라마 '진짜 재벌3세는 나야!'의 주연으로 나선다./사진제공=눈컴퍼니

김보라가 숏폼 드라마 '진짜 재벌3세는 나야!'의 주연으로 나선다.KT스튜디오지니와 글로벌 숏폼 드라마 플랫폼 릴숏(ReelShort)이 공동 제작한 '진짜 재벌3세는 나야!'는 명문가들의 권력이 지배하는 휘명국제고를 배경으로, 정체를 숨긴 진짜 상속녀 해인(김보라 분)과 그의 자리를 차지한 가짜 상속녀 시은(안솔빈 분)이 세계 최고 명문대 추천서를 두고 꿈과 사랑, 권력을 놓고 벌이는 하이틴 로맨스다.김보라는 대한민국 최고 금융 재벌이자 아시아 최대 사모펀드를 운용하는 MK그룹 서회장의 외동딸 해인 역을 맡는다. 가문에 기대지 않고 자신의 길을 개척하는 독립적인 인물로, 위기 속에서도 흔들리지 않는 이성을 지닌 캐릭터다.김보라는 그동안 드라마 'SKY 캐슬', '터치', '모래에도 꽃이 핀다', '백설공주에게 죽음을-Black Out', '사마귀 : 살인자의 외출'과 영화 '괴기맨숀', '옥수역귀신' 등에 출연하며 다양한 장르에서 활동을 이어왔다. 이번 작품에서는 숏폼 드라마에 처음 도전해 새로운 모습을 선보인다.1995년생인 김보라는 2005년 드라마 '웨딩'으로 데뷔했다. 2021년 개봉한 영화 '괴기맨숀'을 통해 인연을 맺은 조바른 감독과 3년간 교제한 뒤 2024년 6월 결혼했지만, 결혼 11개월 만인 지난해 5월 이혼 소식을 전했다.'진짜 재벌3세는 나야!'는 오는 23일 릴숏에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr