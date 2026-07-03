더보이즈 현재가 여름 바다를 함께 만끽하러 가고 싶은 남자 가수 1위에 올랐다./사진=텐아시아DB

더보이즈 현재가 여름 바다를 함께 만끽하러 가고 싶은 남자 가수 1위에 올랐다.텐아시아는 지난달 25일부터 이달 1일까지 '여름 바다를 함께 만끽하러 가고 싶은 남자 가수는?'을 주제로 투표를 실시했다.1위는 더보이즈 현재가 차지했다. 그는 현재 ENA 예능 '아이돌 파견근무'에 고정 출연하고 있다. '아이돌 파견근무'는 휴가를 떠난 직원의 자리를 대신해 다양한 기업에서 근무하는 리얼 대리 근무 버라이어티다. 현재는 슈퍼주니어 은혁, 제국의아이들 동준, SF9 인성과 함께 직장인으로 변신해 무대 밖 색다른 일상을 선보이고 있다.2위에는 더보이즈 주연이 이름을 올렸다. 그는 최근 첫 국내 개인 팬미팅 개최 소식을 전했다. 오는 7월 18일 서울 연세대학교 대강당 공연을 시작으로 상하이, 요코하마, 홍콩 등 여러 도시를 순회하며 현지 팬들과 만날 예정이다. 첫 개인 팬미팅인 만큼 새로운 댄스 커버와 노래 커버 무대에도 관심이 쏠린다.텐아시아 탑텐 홈페이지에서는 현재 '캠핑장에서 바비큐를 함께하고 싶은 여자 가수는?', '캠핑장에서 바비큐를 함께하고 싶은 남자 가수는?', '캠핑장에서 바비큐를 함께하고 싶은 여자 트로트 가수는?', '캠핑장에서 바비큐를 함께하고 싶은 남자 트로트 가수는?'을 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr