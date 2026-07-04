배우 유승목이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

유승목이 '동네의 명장들'에 출연한다. / 사진=tvN STORY

배우 유승목이 데뷔 후 처음으로 '동네의 명장들'을 통해 단독 스토리텔러에 도전한다. 한편 유승목은 최근 36년 만에 백상예술대상에서 남우조연상을 받고 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한 바 있다.유승목은 tvN STORY 신규 예능 '동네의 명장들'의 단독 스토리텔러로 참여한다. '동네의 명장들'은 "한 동네를 대표하는 식당은 어떻게 탄생하는가?"에 대한 질문에서 출발한 프로그램이다. 36년 동안 배우 외길 인생을 걸어온 유승목이 변함없는 원칙과 노력으로 자신만의 맛을 만들어온 사람들을 찾는다.지난 2일 공개된 '동네의 명장들' 예고 영상에서 유승목은 "세상에는 더 오래 한길을 걸어온 사람들이 있었다. 우리는 그들을 동네의 명장들이라고 부른다. 그들의 이야기가 궁금해졌다. 그래서 직접 만나보려고 한다"고 말했다. 한자리를 지키며 오랜 시간 자신의 길을 걸어온 사람들의 이야기를 담담하게 전하며 눈길을 끌었다.또 다른 예고 영상에는 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기' 속 백 상무를 떠올리게 하는 출근룩을 입은 유승목의 모습이 담겼다. 유승목은 "최선을 다해 열심히 해보겠다"며 프로그램에 임하는 각오를 밝히면서도, 평소 내성적인 성격과 줄 서서 음식을 먹는 것을 선호하지 않는 점, 맛 표현에 서툰 점 등을 언급하며 걱정을 내비쳤다.하지만 유승목은 사람들에게 먼저 다가가며 자연스럽게 어울리는 모습을 보여준다. 또 명장의 음식을 맛보기 위해 긴 줄을 끝까지 기다리고, 음식을 맛본 뒤에는 "낙수야, 이게 웬일이니"라고 감탄해 웃음을 안긴다. 예상과 다른 모습으로 프로그램에 대한 기대를 높이고 있다.제작진은 "유승목 배우가 수상하는 장면을 보고 어쩌면 우리 프로그램의 취지에 가장 잘 공감하는 스토리텔러가 아닐까 생각하여 섭외하게 됐다. 음식의 맛보다 사람의 이야기를 먼저 보고, 유행보다 세월의 가치를 먼저 읽어내는 진짜 내공을 가진 점에서 '동네의 명장들'과 배우 유승목의 삶의 철학이 닮아 있을 것이라고 생각했다"고 밝혔다.'동네의 명장들'은 오는 15일 오후 8시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr