박서진이 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

박서진이 시사 프로그램 '사사건건' 생방송 단독 대담에 도전한다./사진제공=KBS2

'살림하는 남자들 시즌2'가 토요일 밤 10시 35분으로 편성을 옮긴 가운데, 박서진이 KBS 간판 시사 프로그램 '사사건건' 생방송 단독 대담에 도전한다.4일 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 편성 변경 후 첫 방송을 맞아 박서진의 생방송 도전기가 공개된다.이날 박서진은 매니저로부터 '사사건건' 출연 제안을 받았다는 이야기를 듣고 "내가 뭐 잘못한 게 있나"라며 당황한다. 이어 남진, 김연자, 인순이, 이승철, 공효진 등 선배들의 뒤를 이어 단독 대담 주인공으로 나선다는 설명을 듣자 "박서준 씨 섭외하려다 나한테 잘못 온 것 아니냐"며 끝까지 현실을 부정해 웃음을 안긴다.생방송을 앞두고 부담을 느낀 박서진은 말하기 실력을 보완하기 위해 KBS 토크 예능 '말자쇼' MC 김영희를 찾아간다. 박서진의 화법을 분석한 김영희는 "이대로 생방송에 나가면 방송 사고다"라고 진단한 뒤 맞춤형 트레이닝을 시작한다.이후 두 사람은 실전 감각을 익히기 위해 시민들과 직접 소통하는 '길거리 말자쇼'에 나선다. 하지만 박서진은 단답형 화법에서 쉽게 벗어나지 못하고, 김영희마저 진땀을 흘리게 한다.마침내 생방송 당일, KBS 보도국을 찾은 박서진은 긴장한 기색을 감추지 못한다. 방송이 시작되자 예상치 못한 첫 질문에 순간 말을 잇지 못하고 얼어붙고, 이를 지켜보던 동생 효정은 "방송 사고 아니냐"며 걱정을 감추지 못한다.박서진이 긴장을 이겨내고 첫 단독 시사 프로그램 생방송을 무사히 마칠 수 있을지는 4일 밤 10시 35분 방송되는 '살림남'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr