[사진 출처: 프레인TPC]

배윤경이 제20회 부산콘텐츠마켓 '칸 시리즈×부산' 행사에 참석했다.지난 10일 부산 벡스코(BEXCO) 제1전시장에서 제20회 부산콘텐츠마켓(BCM 2026) '칸 시리즈×부산(CANNESERIES×BUSAN)' 행사가 열렸다. 배우 배윤경은 영화 ‘젠플루언서’로 라운드 인터뷰와 핑크 카펫 행사에 참석해 현장의 열기를 더했다.영화 '젠플루언서'는 아이돌을 꿈꿨지만 절망적인 사고를 겪은 주인공 이진이 '젠플루언서' 시스템에 접속해 K-팝 아이돌 지나를 재탄생시키면서 벌어지는 이야기를 담은 AI 하이브리드 장편이다. 해당 작품은 지난 4월 프랑스 칸에서 열린 '칸 국제 시리즈 페스티벌(Cannes International Series Festival, 이하 칸시리즈)'에 공식 초청됐다.공식 행사에 앞서 진행된 인터뷰에서 배윤경은 AI가 배우를 완전히 대체할 수 있을지에 대한 질문에 "AI는 '젠플루언서'를 완성하는 여러 도구 중 하나"라며 "AI가 인간을 완전히 대체할 수는 없고, 작품의 이야기를 더욱 효과적으로 전달하는 역할을 할 뿐"이라고 자신의 의견을 밝혔다.이어진 핑크 카펫에서 배윤경은 베이지 톤의 홀터넥 드레스를 입고 이목을 사로잡았다. 여기에 긴 웨이브 헤어까지 찰떡 소화했다. 자연스러우면서도 우아한 '화이트 스완'과 같은 매력을 선보인 배윤경은 현장의 이목을 끌었다.한편, 영화 '젠플루언서'는 올해 개봉 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr