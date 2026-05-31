사진 = JTBC '신입사원 강회장' 캡처

사진 = JTBC '신입사원 강회장' 캡처

손현주의 영혼이 이준영의 몸으로 다이빙했다.지난 30일 첫 방송된 JTBC 토일드라마 '신입사원 강회장'(연출 고혜진/극본 현지민) 1회에서는 최성그룹 회장 강용호(손현주 분)와 축구선수 황준현(이준영 분)이 우연한 박치기 사고 한 방으로 영혼이 뒤바뀌는 황당무계한 사태를 맞으며 강렬한 임팩트를 남겼다. 이에 1회 시청률은 수도권 3.8%, 전국 3.7%를 기록했다. (닐슨코리아 유료가구 기준)강용호는 "이제는 노년을 즐기고 싶다"며 돌연 은퇴를 선언해 이목을 집중시켰다. 전략기획팀을 통한 승계 작업 착수를 지시한 강용호는 딸이자 최성화학 사장인 강재경(전혜진 분), 아들이자 최성물산 사장인 강재성(진구 분)에게 한 달 안에 이사진을 설득할 만한 성과를 만들어내라고 주문하며 후계 경쟁의 신호탄을 쏘아 올렸다.강재경과 강재성은 회장 자리를 쟁취하기 위해 저마다의 전략을 선보이면서도 아버지 강용호의 의중을 예의주시했다. 특히 강용호가 레이싱 차량에서 최성그룹 전략본부 전무 이상재(김종태 분)와 은밀히 접촉하는 모습을 포착한 강재경과 강재성은 강용호의 차량을 탈취하는 것은 물론 블랙박스를 꺼내 확인하던 중 인명 사고까지 내는 범죄를 저질렀다.그런 두 사람의 손에 인생이 뒤흔들린 이는 다름 아닌 축구선수 황준현이었다. 최성 FC 입단 계약 직후 사고를 당한 황준현은 선수 생명이 끝날 위기에 놓인 데 이어 두 남매의 증거 조작을 마주하며 깊은 절망에 빠졌다. 다행히도 사고 당시 할머니와의 영상통화 녹화본이 남아 있다는 사실을 알게 된 황준현은 뺑소니 차량의 주인이 강용호임을 추론해냈다.강용호는 자신을 찾아온 황준현의 사연에 강재경, 강재성의 범행을 직감하면서도 50억을 배상금으로 제안하는 냉혹한 면모를 보였다. 축구가 인생의 전부인 황준현에게 강용호의 제안은 기가 차다 못해 울화가 치미는 작태일 터. 황준현은 돈으로 자신의 삶을 계산할 수 없다며 강하게 반발했고 강용호는 백지수표를 꺼내 들었다.황준현이 울분에 찬 상태로 자리를 떠나자 강용호는 곧장 강재경과 강재성을 호출, 두 사람에게 후계 자리를 주지 않겠다고 일갈했고 다급해진 남매는 강용호의 공식 발표를 막으려다 얼떨결에 강용호를 밀치고 말았다. 그리고 바로 그 순간, 고심 끝에 인생의 보상 금액을 적어 내려간 황준현이 추락하던 강용호와 부딪히는 박치기 사고가 발생했다.이후 병원에서 깨어난 강용호는 자신이 황준현의 몸에 들어가 있다는 현실을 깨닫고 거센 충격에 빠졌다. 여기에 강용호가 황준현 뺑소니 사고의 진범이라는 뉴스 속보와 이를 인정하는 강재경, 강재성의 발언까지 이어지면서 강용호는 끝없는 배신감에 휩싸였다.이처럼 '신입사원 강회장'은 재벌가 승계 전쟁부터 영혼 체인지까지 쉴 새 없이 이어지는 사건들로 시작부터 시청자들의 시선을 사로잡았다. 특히 블랙코미디와 미스터리, 판타지를 절묘하게 버무린 연출이 더해져 색다른 재미를 완성했다.뿐만 아니라 배우들의 열연 역시 빛을 발했다. 하루아침에 선수 생명을 잃고 절망에 빠진 황준현, 회장 자리를 둘러싼 강재경과 강재성의 욕망, 그런 두 사람의 아버지 강용호가 겪는 감정 변화 등 배우들의 활약은 '신입사원 강회장'의 다음 이야기를 더욱 궁금하게 만들었다.손현주의 영혼이 깃든 이준영의 하루가 본격화될 JTBC 토일드라마 '신입사원 강회장' 2회는 31일 밤 10시 30분에 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr