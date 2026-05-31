조혜련이 '개그콘서트'에 출연한다. / 사진제공=소속사

조혜련이 '개그콘서트'에 출연한다. / 사진제공=KBS

2살 연하와 재혼한 개그우먼 조혜련이 '개그콘서트'에 출연해 '공개재판' 코너에서 피고로 출석한다.31일 방송되는 KBS2 '개그콘서트'에는 현재 활발히 활동하고 있는 조혜련이 출연한다. 이날 조혜련은 '공개재판' 코너에서 '조혜련 노래, 모두 수준미달죄'라는 죄명으로 재판을 받는다.검사 박성호는 조혜련의 대표곡 '아나까나' 가사를 지적한다. 이에 조혜련은 "'아나까나'가 지난해 KBS 심의를 통과했다"라며 현장에서 즉석으로 라이브 무대를 보여준다. 이후 변호사 박영진은 "이런 식으로 수준 미달 따지면 모두 수준 미달"이라며 조혜련을 감싸 웃음을 자아낸다.'거울남녀' 코너에서는 체육관 PT 트레이너 송영길과 회원 이수경이 출연해 소동극을 벌인다. 이날 이수경은 "다가오는 여름 비키니를 입겠다"라며 체육관에 등장한다. 트레이너 송영길은 이수경에게 거울 앞에서 커플 운동을 가르쳐주며 눈길을 끈다.'개그콘서트'는 이날 오후 10시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr