사진=MBC '놀면 뭐하니'

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'놀면 뭐하니?' 유재석이 소녀시대 유리에게 직접 OST 러브콜을 보냈다.23일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 유재석의 숏폼 드라마 감독 데뷔작 '동생이 훔친 내 여자를 다시 뺏기로 했다(약칭 '동훔내여다뺏')'의 OST 곡 주인을 찾기 위한 즉석 전화 연결이 이뤄졌다.이날 유재석은 KBS 직계 후배 허경환에 대해 "나에 대한 분리불안증이 있다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.경복궁 미션 수행 후 도착한 식당에서 유재석은 허경환을 '제천이'라고 잘못 불러 폭소케 했다. 그는 "지석진, 박명수 형이 이해된다"며 세월을 실감했다.유재석은 숏폼 드라마 '동훔내여다뺏' OST 곡 주인을 찾기 위해 소녀시대 유리에게 전화를 걸었다.'동훔내여다뺏'은 공개 후 130만 뷰를 돌파하며 큰 화제가 됐고, 'OST 퀸' 백지영이 부른 발라드 메인 테마곡 '끝까지 못한 말'과 '자객의 단어'는 물론, 가창자가 정해지지 않은 댄스곡 '별이 쏟아지는 밤'도 많은 주목을 받았다.'별이 쏟아지는 밤'은 유재석의 대쪽 같은 음악 취향이 담긴 댄스곡으로, 그가 AI를 활용해 작사, 작곡한 노래다. 그는 최근 결성한 소녀시대 유닛 효리수(효연, 유리, 수영)를 지목하며 "욕심나는 친구들"이라고 밝혔다.전화 연결 후 유재석이 "효리수 노래 나왔냐"고 묻자, 유리는 "프로듀서들이 다 안 한다고 한다. 난관에 봉착했다. 바쁘시다고 안 한다고 하더라"고 토로해 웃음을 안겼다.이에 유재석은 "내가 숏폼드라마 찍었는데, 노래가 나쁘지 않다"며 '별이 쏟아지는 밤' 컬래버 제안을 던졌다. 즉흥 청음회에 유리는 "느낌이 우리랑 비슷하다. 별이 쏟아지니까"라며 노래에 만족감을 보였다.유리가 즉흥적으로 흥을 발휘해 노래를 따라 하자, 유재석은 "유리야, 연습은 해야 할 것 같다"고 말해 배꼽을 쥐게 했다. 유리는 "검토해 보겠다"면서 컬래버에 긍정적인 태도를 보여 기대감을 높였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr