이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘뜬뜬 DdeunDdeun’

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변우석이 지예은의 연애 이야기에 ‘현실 반응’을 보였다.23일 ‘뜬뜬 DdeunDdeun’ 채널에는 ‘[특집 예고캠] 이사 축하’라는 제목의 짧은 영상이 공개됐다.이날 영상에는 넷플릭스 예능 ‘유재석 캠프’ 공개를 앞두고 유재석, 이광수, 변우석, 지예은이 한자리에 모여 유쾌한 입담을 나눴다.이날 지예은은 공개 열애 중인 바타와의 애칭을 공개해 눈길을 끌었다. 유재석은 지예은에게 남자친구인 댄서 바타와 서로를 어떻게 부르냐고 물었고, 지예은은 부끄러운 듯 웃으며 “강아지… 강하듸 막 이래”고 답하며 수줍게 웃었다.특히 옆에 앉아 있던 변우석은 예상치 못한 애칭에 순간 말을 잃은 듯 표정 관리에 실패해 폭소를 유발했다. 이광수 역시 어이없다는 듯 웃음을 터뜨렸고, 지예은은 민망한 듯 두 사람의 어깨를 툭 치며 웃어 보였다.짧은 순간이었지만 변우석의 현실 반응에 네티즌들은 “저런 표정 처음 본다”, “진짜 영혼 없이 듣고 있는 표정이다”, “변우석 반응 때문에 더 웃기다” 등의 반응을 쏟아냈다.한편 지예은과 Mnet ‘스트릿 맨 파이터’를 통해 얼굴을 알린 바타는 지난달 열애를 공식 인정했다. 당시 소속사 측은 “두 사람이 좋은 감정을 가지고 만나고 있다”며 따뜻한 응원을 부탁했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr