사진 = 신예은 인스타그램

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사진 = 신예은 인스타그램

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배우 신예은이 한껏 성숙해진 미모를 드러내 눈길을 끌고 있다.최근 신예은은 자신의 인스타그램에 "요즘 날씨 완전 잇미샤"이라는 멘트와 사진을 공개했다.공개 된 사진 속 신예은은 클래식한 빈티지 오픈카에 앉아 짙은 블루 컬러의 재킷과 원피스를 매치한 채 차분한 분위기를 자아내고 있다. 한 손으로 턱을 가볍게 감싼 채 먼 곳을 바라보는 모습에서는 도시적인 무드와 우아한 분위기가 동시에 느껴졌고 화이트 스트랩 샌들까지 더해져 깔끔하면서도 세련된 스타일링이 완성됐다.또 다른 사진에서 신예은은 하늘색 슬리브리스 니트와 화이트 스커트를 입고 환하게 웃는 모습이 담겼다. 자연광이 가득 들어오는 공간 안에서 작은 골드 미니백을 손에 든 채 밝은 표정을 짓고 있어 청량한 여름 감성이 그대로 전해졌다. 이어 화이트 도트 시스루 원피스를 입은 사진에서는 짧은 단발 헤어와 맑은 메이크업이 어우러지며 한층 부드럽고 사랑스러운 분위기를 만들었다.핑크빛 시스루 셔츠를 입은 컷에서는 은은한 미소와 함께 또렷한 이목구비가 돋보였다. 전체적으로 밝고 깨끗한 배경 속에서 다양한 스타일링을 자연스럽게 소화하며 신예은 특유의 청순하면서도 성숙한 분위기를 동시에 드러냈다.팬들은 "여윽시 단발" "내 공주" "너무 예뻐" "화이팅" "여신같아요" "더 성숙해졌네용" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 보냈다.한편 1998년생인 신예은은 28세로 넷플릭스 드라마 '더 글로리'에서 박연진(임지연 분)의 아역 시절을 연기하며 얼굴을 알렸다. 이후로도 드라마 tvN '정년이', JTBC '백번의 추억' 등에서 열연하며 많은 사랑을 받았다. 신예은은 올해 지니TV 드라마 '존버닥터'로 시청자를 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr