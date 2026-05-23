'군체' 구교환의 아역배우가 AI로 의심받는 해프닝이 발생했다. / 사진=SNS 캡처

영화 '군체'가 박스오피스 1위에 오른 가운데, 구교환의 아역배우가 AI로 의심받는 해프닝이 발생했다.최근 한 온라인 커뮤니티에는 "영화 '군체'에 나온 구교환 아역 배우가 구교환과 똑같이 생겼다. AI로 만든 게 아닌지 의심될 정도다"는 글이 올라왔다. 극 중 구교환이 맡은 서영철의 어린 시절을 연기한 배우 최우진의 외모가 구교환과 똑 닮았다는 것이다. 공개된 사진 속 최우진은 눈매, 분위기 등 구교환과 비슷한 느낌을 자아내고 있어 눈길을 끈다.AI가 아니냐는 의심이 퍼지자 최우진 측은 SNS를 통해 해명에 나섰다. 커뮤니티 글을 캡쳐한 후 "AI 아닙니다. 12년생 최우진입니다. 구교환 배우님 아역"이라고 글을 남겨 'AI설'을 잠재웠다.지난 21일 개봉한 '군체'는 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 건물 안에서 생존자들이 진화하는 감염자들과 맞서는 이야기를 그린 작품이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr