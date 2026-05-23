사진 = 김소영 인스타그램

사진 = 김소영 인스타그램

사진 = 김소영 인스타그램

오상진 아나운서의 아내이자 방송인 김소영이 자녀에 대한 애정을 가득 드러내며 사진을 공개했다.최근 김소영은 자신의 인스타그램에 "여러분 저 최애가 사진 찍어줬어요!!!뚜아가 찍은 사진들 생각보다 그럴 듯 하지 않나요ㅎㅎ (이정도면 곧 아빠 따라잡을 듯) 아침부터 뚜아 수영 갔다가, 서점 갔다가 엄마 커피 한 잔 하고 싶은 욕심에 초딩이랑 안 어울리는 에스프레소 바까지 갔다가 셋이서 하고 싶었던 거 부랴부랴 완료하고 컴백! 이제부터 뚜호 육아시작"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 김소영은 블랙 상하의에 선글라스를 매치한 편안한 차림으로 카페 안팎을 오가며 여유로운 시간을 보내고 있다. 따뜻한 햇살이 들어오는 창가 자리에서는 아이스 커피를 앞에 둔 채 창밖을 바라보고 있고, 우드톤 인테리어와 빈티지한 분위기가 어우러진 공간 안에서는 잔을 손에 든 채 자연스럽게 미소를 짓고 있다.또 다른 사진에서는 녹음이 가득한 야외 공간에서 음료를 들고 서 있는 김소영의 모습이 담겼다. 레오퍼드 패턴 가방과 블랙 룩이 대비를 이루며 감각적인 분위기를 더했고 꾸미지 않은 듯한 스타일링 속에서도 차분하고 세련된 무드가 자연스럽게 드러났다. 긴 생머리와 블랙 선글라스 조합 역시 편안한 일상 사진에 감성적인 분위기를 더했다.이를 본 팬들은 "뚜아는 사진도 잘 찍네요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "넘 예쁜가족" "모두 행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 남기며 반가움을 드러냈다.한편 아나운서 오상진은 MBC 아나운서 후배였던 김소영과 2년 연애 끝에 2017년 웨딩마치를 울렸다. 김소영은 현재 다양한 브랜드를 운영하는 사업가로 바쁜 나날을 보내고 있으며 특히 최근 유명 투자회사로부터 70억 투자까지 받게 됐다는 소식이 전해지며 화제를 모은 바 있다. 또한 김소영은 최근 둘째를 출산했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr