이주연이 행사에 참석해 손인사를 하고 있다. / 사진=텐아시아DB

이주연이 플리마켓을 연다. / 사진제공=MBC '전지적 참견 시점'

MBC '전지적 참견 시점'에서 이주연의 좌충우돌 기부 플리마켓 현장이 공개된다. 맥시멀리스트 이주연은 집 안 가득 쌓인 물건들을 정리하고 수익금을 기부하기 위해 플리마켓 개최를 결심한다. 예상치 못한 손님들의 등장과 소개팅 경험, 결혼 토크까지 이어지며 현장이 웃음으로 물들었다는 후문이다.23일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 399회에서는 이주연이 맥시멀리스트 탈출에 나선다.앞서 방송에서 각종 화장품과 잡화로 가득 찬 집을 공개했던 이주연은 이번에는 모델 강승현, 모델 황도경, 전 스타일리스트 황초롱, 의료 브랜드 대표 유혜영과 함께 플리마켓을 열고 수익금을 기부하기로 결정했다. 추억이 담긴 물건들을 쉽게 정리하지 못하는 모습을 보이면서도, 결국 명품 가방부터 빈티지 의류, 애착 소파까지 과감하게 내놓는다.플리마켓 당일에는 비가 내리는 변수 속에서도 반가운 손님들이 현장을 찾는다. 특히 '전참시' 터줏대감 전현무가 직접 방문해 분위기를 끌어올린다. 전현무는 시작부터 "100% 기부면 많이 사줄게"라며 통 큰 소비를 예고한다. 그러면서 모자와 재킷 등을 거침없이 구매하며 '기부 천사' 면모를 보인다. 하지만 이주연과 매니저의 적극적인 영업에 결국 "백화점보다 돈을 더 썼다"고 말하며 황급히 자리를 떠나 웃음을 자아낸다.이주연의 오랜 친구들도 총출동한다. 자녀와 함께 등장한 친구들을 본 이주연은 뜻밖의 결혼 의욕을 드러내는 가운데, 20년 지기 친구의 폭로가 분위기를 반전시킨다. 친구는 응원차 방문한 이주연의 아버지 앞에서 과거 검사 소개팅을 주선했던 일화를 이야기한다. 기부 플리마켓 현장에서 갑작스럽게 펼쳐진 결혼 토크의 결말에도 관심이 쏠린다.이주연의 맥시멀리스트 청산기와 과거 소개팅 비하인드는 23일 밤 11시 10분 방송되는 '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr