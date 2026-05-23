'누난 내게 여자야' 시즌 2가 23일 첫 방송된다. / 사진제공=KBS

'누난 내게 여자야' 시즌2가 한층 더 강력해진 도파민을 예고했다. / 사진제공=KBS

KBS2 연예 리얼리티 '누난 내게 여자야' 시즌2가 첫 방송을 앞두고 도파민 폭발을 예고했다.23일 밤 첫 방송되는 '누난 내게 여자야2'에서는 사랑을 찾아온 누나들과 연하남들의 첫 만남이 공개된다. 확신이 없어 결혼을 망설였지만 이제는 생각이 바뀐 누나, 찍으면 다 넘어왔다며 연하남을 긴장하게 하는 누나 등 다양한 사람들이 등장했다. 딘딘은 "저런 누나들한테 연하남은 맛이 간다"며 환호했다. 장우영도 "연하남들 정신 못 차리겠는데?"라며 놀라워한다.이어 연하남들이 등장하자 한혜진은 "어떡해. 잘 생겼다"라고 감탄한다. 육체미 넘치는 연하남이 눈에 들어오자 한 누나는 "흉근이라고 하나? 가슴부터 어깨까지 이어지는 근육을 좋아한다"며 미소 지었다. 그 모습에 딘딘은 "다른 '연프'에서 나오는 첫인상 이야기와는 다르게 흉근이라는 표현을 한다"며 누나들의 남다른 매력을 인정했다.자기소개가 끝남과 동시에 곧바로 첫인상 선택이 이어졌다. 여기에 갑자기 누나와 연하남에게 의문의 문자 메시지가 도착하자 모두의 표정이 굳어졌다. 누나들은 "문자 받았을 때 충격이었다", "이렇게 공개적으로 말할 줄 몰랐다"며 당황했다. 스튜디오도 "표정이 안 좋다. 분위기가 싸해졌다"며 이들에게 도착한 메시지에 어떤 말이 담겨있을지 궁금해했다.시즌2부터 새롭게 도입된 '대화방'은 단둘이 대화할 수 있는 프라이빗한 공간이다. 대화방에서 만난 누나와 연하남은 "상처는 안 받았으면 좋겠다", "나는 배신감을 느꼈다" 등 속마음을 거침없이 내뱉었다. 특히 초밀착 셀카부터 미묘한 손가락 스킨십까지 쉴 새 없는 도파민 유발 사태가 몰아친다. 한혜진은 "이렇게나 다르다고?"라며 시즌2에 대한 기대감을 나타냈다.'누난 내게 여자야2'는 매주 토요일 밤 10시 40분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr