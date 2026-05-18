김연아, 게임만 하는 ♥고우림에 결국 폭발했다…"4시간 동안 컴퓨터 앞, 싸늘함 느껴" ('냉부해')

'냉장고를 부탁해'에서 고우림, 김연아 부부 결혼생활이 폭로된다. / 사진=텐아시아DB

가수 고우림이 아내 김연아에게 혼났던 일화를 공개했다.지난 17일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에는 고우림과 가수 강남이 출연했다.이날 고우림은 "김연아와 부부 싸움을 한 적이 있냐"는 질문에 "거의 싸운 적이 없는 것 같다"고 답했다. 그러자 강남은 "그때 종일 게임하다가 혼나지 않았냐"라며 폭로를 이어갔다. 이에 고우림은 "싸운 게 아니라 내가 혼난 것"이라며 웃어 보였다.컴퓨터 게임을 너무 오래한 나머지 김연아에게 잔소리를 들었다고. 고우림은 "내가 스케줄이 많아 쉬는 날이 적다. 아내 입장에서는 나와 함께 시간을 보내고 싶었던 것 같은데 내가 못난 마음으로 게임을 했다"고 회상했다.또 그는 "1시간만 하려고 했는데 2시간이 흘렀다. 곧 끝내겠다고 했는데 또 1~2시간이 흘렀다. 보통 내가 나가면 돌아보는데 끝내고 나갔더니 안 돌아보더라. 뒤통수에서 싸늘함이 느껴졌다. 어떻게든 점수를 따야 한다고 생각해 설거지를 했다"고 말해 웃음을 안겼다.한편 김연아와 고우림은 2022년 10월 백년가약을 맺었다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr