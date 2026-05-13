제로베이스원으로 데뷔한 성한빈이 생일을 기념해 팬들과 특별한 시간을 보낸다./사진제공=더라이브레이블

2023년 제로베이스원으로 데뷔한 성한빈이 생일을 기념해 팬들과 특별한 시간을 보낸다. 앞서 그는 2023년 방송된 엠넷 '보이즈 플래닛'에서 최종 2위에 오르며 제로베이스원으로 데뷔했다. 이후 '엠카운트다운', '월드 오브 스트릿 우먼 파이터' 등 엠넷 주요 프로그램에서 MC로 활약하며 진행 경험을 쌓아왔다. 이러한 행보에 힘입어 팬들 사이에서는 '엠넷의 아들'이라는 별명을 얻었다.성한빈은 6월 13일 서울 세종대학교 대양홀에서 Hanbin's Birthday Party 'Who stole Hanbin's Cake?(후 스톨 한빈스 케이크?)'를 개최한다. 데뷔 이후 혼자서 생일 파티를 여는 것은 이번이 처음이다. 이번 행사는 성한빈의 생일을 기념해 진행되는 만큼, 팬들과 그동안 나누지 못했던 진솔한 이야기를 함께하며 특별한 추억을 쌓을 예정이다.메인 포스터 이미지 역시 팬들의 관심을 끌었다. 사진 속 성한빈은 데님 오버롤과 모자, 옐로우 컬러 타이를 매치해 청량한 매력을 배가시켰다. 여기에 돋보기를 들고 무언가를 찾는 듯한 포즈로 콘셉트를 완벽하게 소화하며 궁금증을 자극했다.탄탄한 기본기와 뛰어난 표현력을 바탕으로 장르를 가리지 않는 퍼포먼스 소화력을 보여주고 있는 성한빈은 생일 파티에 앞서 오는 18일 오후 6시 제로베이스원 미니 6집 'Ascend-(어센드-)'를 발매하고 컴백한다.성한빈의 생일 기념 파티 'Who stole Hanbin's Cake?'는 선예매와 일반 예매로 진행된다. 선예매는 오는 14일 오후 8시, 일반 예매는 오는 15일 오후 8시부터 온라인 예매처 멜론티켓을 통해 가능하다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr