배우 김혜은이 '꼬꼬무'에 출연했다./ 사진 제공 : SBS 방송 캡처

배우 김혜은이 '꼬꼬무'에 출연했다./ 사진 제공 : SBS 방송 캡처

배우 김혜은이 '꼬꼬무'에 출연했다.김혜은은 지난 7일 방송된 SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무') '특집: 장기 실종 아동 찾기2 - 그녀를 찾습니다' 편에서 리스너로 참여했다.이날 방송에서는 장기 실종 아동 사건 가운데 하나인 1999년 평택의 한 버스정류장에서 실종된 송혜희 양 사건이 조명됐다.리스너로 '꼬꼬무'에 첫 출연한 김혜은은 "나오고 싶었는데 이제야 나왔다"며 "'꼬꼬무'를 정말 좋아한다. 보면 배우는 게 많다"고 소감을 전했다. 이후 김혜은은 송혜희 양 사건의 전개에 깊이 몰입하며 시청자들의 공감을 이끌었다.특히 김혜은은 같은 버스정류장에서 비슷한 실종 사건이 3년 간격으로 연달아 발생했다는 이야기에 안타까움을 드러냈고, "영화 살인의 추억도 길 하나에서 벌어지는 이야기였잖아요"라며 사건의 가능성을 함께 추적했다.또한 김혜은은 25년 동안 전국을 돌아다니며 딸을 찾아 헤맨 유혜희 양의 아버지의 사연을 듣고 오열했다. 그는 "저도 아버지 같이 그랬을 것 같아요. 자식이 그렇게 된 건 부모는 다 자기 죄로 여기잖아요"라고 함께 가슴 아파해 보는 이들을 먹먹하게 만들었다.이어 방송인 이상민과 가수 솔비 등 실종 아동 찾기 활동에 동참한 이들의 이야기에 "저렇게 연락을 해서 같이 마음으로 동참하시는 분들이 계셨네요"라며 뭉클한 여운을 전했다. AI로 복원된 실종 아동들의 현재 추정 모습을 본 뒤에는 "나타났으면 좋겠다. 지금이라도"라는 말을 덧붙이며 시청자들의 눈시울을 붉혔다.이처럼 김혜은은 5월 가정의 달을 맞아 장기 실종 아동들을 향한 사회적 관심과 제보를 독려하기 위한 대국민 프로젝트로 꾸며진 이번 '꼬꼬무' 특집에서 사건과 가족들의 아픔에 진심으로 공감하며 묵직한 울림을 남겼다.한편 김혜은은 지난 2월 연극 '그때도 오늘2 : 꽃신'을 성황리에 마쳤으며, 넷플릭스 오리지널 시리즈 오픈을 앞두고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr