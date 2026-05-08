방송인 이경규가 취재진 앞에서 이야기 하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'사당귀'와 함께 2026 북중미 월드컵에 가는 방송인 이경규 / 사진제공=KBS

방송인 이경규가 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')와 함께 2026 북중미 월드컵에 간다. 한편 이경규는 '사당귀'를 통해 방송계에서 예능인의 입지가 좁아지고 있는 것을 개탄하며 직설 발언을 서슴지 않아 화제를 모은 바 있다.KBS 2TV '사당귀'는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지 자아성찰 프로그램이다. 지난 회는 최고 시청률 6.2%를 기록하며, 204주 연속 동시간대 예능 1위에 올랐다. (닐슨 코리아 기준)8일 사당귀 측은 "예능 대부 이경규가 '2026 북중미 월드컵' 중계에 나선 전현무의 지원사격을 위해 멕시코로 직접 가서 응원할 예정이다"라고 밝혔다. 이경규는 연예계 대표 축구팬으로 알려져 있다.이경규가 특별히 나선 이유는 전현무에 대한 남다른 애정 때문. 전현무는 지난 '파리 올림픽'에서 역도 캐스터를 맡으며 진정성 있는 중계로 화제를 모은 이후 이번에는 '북중미 월드컵' 중계에 나서며 난생처음 축구 중계에 도전한다.한편 '사당귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr