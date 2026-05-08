방송인 박수홍의 딸 재이 양이 1살에 종합소득세를 통지 받았다. / 사진=김다예 SNS

사진=김다예 SNS

방송인 박수홍의 딸이 생후 18개월 만에 '종합소득세'를 내게 됐다.8일 아내 김다예는 자신의 인스타그램 스토리에 "1세부터 세금 내는 애국자"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 딸 재이 양이 드레스를 착용한 채 스튜디오로 보이는 공간에서 환한 미소를 짓고 있는 모습.딸 재이 양은 돌이 되기 전부터 빼어난 외모로 SNS와 유튜브 등에서 화제를 모아 각종 광고 제의가 끊이지 않았다. 현재는 광고 18개를 촬영한 것으로 알려져으며, 수익 활동으로 이번에 세금 대상자가 된 것으로 보이다.재이 양은 광고 및 PPL 일정이 9주 차까지 밀려 있는 것으로 전해졌다. 이에 김다예는 "진짜 무슨 복이냐. 너무너무 감사하다"며 벅찬 심정을 보이기도 했다.한편 박수홍은 2021년 23세 연하의 김다예와 혼인신고를 마친 뒤 이듬해 결혼식을 올렸다. 이후 2024년 시험관 시술 끝에 딸 재이를 품에 안았다. 세 사람은 유튜브를 중심으로 일상과 육아 이야기를 공유하며 활발하게 소통 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr