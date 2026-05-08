추성훈의 아내 야노시호가 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'편스토랑'에 출연한 추성훈의 아내 야노시호 / 사진제공=KBS

'신상출시 편스토랑' 야노시호가 하늘로 가신 시아버지를 추억하며 눈물을 쏟는다.8일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 아조씨 추성훈의 아내이자 국민 조카 사랑이의 엄마, 일본 톱 모델 야노시호의 요리 일상이 공개된다. 이 과정에서 야노시호가 2023년 4월 갑자기 세상을 떠난 시아버지에 대한 추억, 시아버지와의 이별이 가져온 야노시호 가족의 슬픔과 변화에 대해 털어놓는다.이날 공개되는 VCR 속 야노시호는 추어탕 만들기에 도전했다. 촬영 당일 기준 일본의 부부의 날을 맞아 요즘 제2의 전성기를 누리며 누구보다 바쁘게 일하고 있는 남편 추성훈을 위해 특급 보양식을 만들기로 한 것. 모두가 "우리도 만들기 어려운 추어탕을 직접 만든다고?"라고 걱정한 가운데 시어머니의 레시피를 적어 온 일본인 며느리 야노시호가 추어탕을 제대로 만들 수 있을지 관심이 쏠린다.이어 야노시호는 특별한 음식을 정성 들여 준비한 또 다른 이유에 대해 "4월은 시아버지가 돌아가신 달이라서 가족에게 의미가 있다. 특히 이 시기에 추성훈의 마음이 많이 힘들 것"이라고 조심스럽게 말문을 열었다. 많은 시청자에게도 익숙한 추성훈의 아버지는 2023년 4월 갑작스러운 심장마비로 세상을 떠났다. 야노시호는 "갑자기 돌아가셨다. 전화를 받고 급하게 우리가 갔을 때 이미 돌아가신 상태였다"라며 그날의 기억을 털어놨다.이어 야노시호는 "사랑이가 무너지듯이 울었다. 2년 정도 트라우마가 이어졌다"며 힘든 시간을 보낸 사랑이에 대해 털어놨다. 또한 "추성훈에게도 정말 큰 충격이었다"라며 "아버님이 돌아가시고, 남편 인생에 큰 전환점이 찾아왔다. 사람이 모든 방향에서 바뀌었다"고 말했다. 남편에 대해 이야기를 하며 눈물을 보이기도. 추성훈은 어떤 변화를 겪게 된 것인지, 아내 야노시호가 바라본 남편 추성훈의 변화와 달라진 인생에 대한 이야기 그리고 야노시호가 눈물을 보인 진짜 이유는 '편스토랑'에서 확인할 수 있다.'편스토랑은 이날 '불금야구' 중계가 끝나는 대로 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr