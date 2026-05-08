전 쇼트트랙 선수 곽윤기 / 사진=텐아시아 DB

채널A ‘집을 바꿀 순 없잖아?!’에는 전 쇼트트랙 국가대표 곽윤기가 여덟 번째 의뢰인으로 등장한다. / 사진=채널A ‘집을 바꿀 순 없잖아?!’

전 쇼트트랙 선수 곽윤기가 집을 공개한다.8일 저녁 8시 방송 예정인 채널A '집을 바꿀 순 없잖아?!'에는 전 쇼트트랙 국가대표 곽윤기가 여덟 번째 의뢰인으로 등장한다.이날 단속에 앞서 '정리 총괄' 김숙은 "원래 운동선수들은 깔끔한 걸로 알고 있다"며 정리 상태에 대한 기대감을 내비친다. 하지만 본격적인 단속이 시작되자 아무렇게나 널브러진 물건들로 가득한 집의 상태가 드러나 반전을 더한다.본격적인 단속이 시작되자 곽윤기는 속사포로 해명을 쏟아내 웃음을 자아낸다. 이에 '멘탈 총괄' 이은지는 "그만 듣겠다"고 진저리를 치고 '정리 반장' 이정원은 "집에 가도 될까요?"라며 탈주 선언을 했다는 후문이다. 또한 곽윤기가 '정리 총괄' 김숙을 향해 예상치 못한 '심쿵 모먼트'를 선사해 현장을 들썩이게 만들었다는데. 과연 연하남 곽윤기가 선보인 거침없는 행동의 전말은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.한편, 단속 도중 '월드클래스' 곽윤기의 위상을 증명하듯 집 안에서는 국보급 소장품들이 잇따라 모습을 드러내 눈길을 끈다. 2024년 파리 올림픽에서 '펜싱 황제' 오상욱 선수의 금메달 현장을 함께한 역사적인 물건부터 2022년 베이징 동계 올림픽 메달의 영광을 안겨준 700만 원 상당의 물건과 유튜브 골드버튼까지 좀처럼 보기 힘든 값진 아이템들이 방송을 통해 공개될 예정이다.이날 방송에서는 곽윤기 같은 정리 초보자들도 따라 하기 쉬운 정리 방법들이 솔루션으로 소개된다. 오픈형 수납장 도어를 셀프로 만드는 팁부터 공간 활용도를 극대화할 '공중부양' 수납템까지, 정리 단속반표 솔루션은 무엇일지 귀추가 주목된다. 또한 '주방 총괄' 박은영 셰프가 '전자레인지로만 완성하는 라면 요리 3종 레시피'까지 아낌없이 방출할 예정으로 전해져 기대감을 더한다.8일 저녁 8시 방송되는 채널A '집을 바꿀 순 없잖아?!'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr