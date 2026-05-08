채널A ‘주방 참견 셰프들의 오픈런’

오는 10일 방송되는 채널A ‘주방 참견 셰프들의 오픈런’에서는 중식 셰프 정지선, 이문정이 새롭게 합류한 가운데, 셰프 군단의 한식 주점 오픈런 도전기가 공개된다.이날 방송에서 셰프 군단은 잠실 방이동 먹자골목에 위치한 한식 주점을 찾아 영업 지원에 나선다. 특히 ‘중식 여왕’ 정지선 셰프와 ‘중식 마녀’ 이문정 셰프가 새롭게 합류해 눈길을 끄는 가운데, 일식 장호준 셰프까지 함께하며 한층 더 강력해진 셰프 군단의 케미를 예고한다.본격적인 영업 준비에 돌입한 셰프들을 기다리고 있던 것은 엄청난 양의 채소 손질이었다는데. 마치 작은 밭을 그대로 옮겨 놓은 듯한 재료의 양에 셰프들은 개인 칼까지 총동원하며 썰기 작업에 돌입했다고 한다.숨 막히는 썰기 지옥에 이어, 셰프 군단은 2030 세대를 겨냥한 신메뉴 개발에도 나선다. ‘전’ 메뉴와 함께 곁들여 먹을 비빔 메뉴 개발 미션이 주어진 가운데, 직접 마트에서 재료를 고르며 메뉴 구상에 열정을 쏟아냈다고. 그러나 하나의 주방 아래 세 명의 헤드 셰프가 모이게 되며 현장에 긴장감이 감돌았다는 후문이다. 여기에 정지선, 장호준 두 동갑내기 셰프는 ‘파전 찍먹 소스’ 개발을 두고 경쟁에 나선다는데. 붉은빛의 정지선 셰프표 소스와 초록빛의 장호준 셰프표 소스 중 사장님의 선택을 받은 메뉴는 무엇일지 관심이 모인다.한편, 야심 차게 신메뉴 개발을 마친 셰프 군단 앞에 ‘찐’ 애주가 시식단이 등장한다. “아무리 셰프님이어도 제 입맛은 못 속입니다”라며 냉정한 평가를 예고한 시식단에 중식 여제 정지선, 이문정 셰프마저 긴장한 모습을 보였다는 후문이다.과연 셰프 군단은 깐깐한 애주가들의 합격을 끌어낼 수 있을지, 손에 땀을 쥐게 하는 평가 결과는 오는 10일 오전 10시 30분에 방송되는 채널A ‘주방 참견 셰프들의 오픈런’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr