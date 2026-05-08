배우 공명의 진가가 '은밀한 감사'에서 제대로 터졌다./사진제공=tvN

배우 공명의 진가가 '은밀한 감사'에서 제대로 터졌다./사진제공=tvN

배우 공명의 진가가 '은밀한 감사'에서 제대로 터졌다./사진제공=tvN

배우 공명의 진가가 '은밀한 감사'에서 제대로 터졌다. 앞서 그는 2019년 JTBC '멜로가 체질'과 영화 '극한직업'을 통해 강한 인상을 남긴 뒤 꾸준히 작품 활동을 이어왔지만, 이를 뛰어넘는 인생작을 경신하지는 못했다는 평가를 받아왔다. 그런 가운데 '은밀한 감사'를 통해 7년 만에 뜨거운 호평을 끌어내고 있다.tvN 토일드라마 '은밀한 감사'는 4회 기준 전국 가구 평균 시청률 최고 9.1%를 기록하며 입소문을 타고 상승세를 보이고 있다. 신선한 설정과 유쾌한 전개, 캐릭터 간 호흡이 어우러지며 호응을 얻고 있는 가운데, 주연을 맡은 공명 역시 주목을 받고 있다.공명은 당당하고 여유로운 감사팀 에이스 노기준 역으로 극 초반 흐름을 이끈다. 기존의 단정한 이미지를 캐릭터에 자연스럽게 녹여내며 호감도를 쌓았고, 이후 사건과 인물 관계 속에서 변화하는 모습을 무리 없이 그려내며 극 전개에 안정감을 더하고 있다. 과하지도 부족하지도 않은 톤으로 장면을 풀어가는 연기가 이번 작품에서도 나타난다.공명은 영화 '극한직업', '킬링 로맨스' 등을 통해 코믹 장르에서 존재감을 보여준 바 있으며, 이번 작품에서도 특유의 리듬감 있는 호흡을 유지하고 있다. 여기에 티빙 오리지널 '내가 죽기 일주일 전', 넷플릭스 영화 '고백의 역사' 등에서 다양한 로맨스 연기를 선보였던 만큼, '은밀한 감사'에서의 로맨스 전개에도 관심이 이어지고 있다.그는 다양한 장르와 캐릭터를 오가며 작품마다 톤과 디테일을 조율해온 배우다. '은밀한 감사'에서도 코믹과 로맨스가 결합된 분위기 속에서 균형을 유지하며 캐릭터를 표현하고 있다. 이러한 흐름은 그간 쌓아온 작품 경험과 맞물려 설득력을 더한다.여러 작품에서 서로 다른 얼굴을 보여온 공명은 이번 작품에서도 안정적인 연기로 극의 흐름에 힘을 보태고 있다. 향후 전개 속에서 어떤 변화를 보여줄지 관심이 이어진다. 한편, '은밀한 감사' 5회는 9일 밤 9시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr