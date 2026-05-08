배우 진이한 / 사진=텐아시아 DB

진이한과 정이주가 서로에게 깊어진 마음을 쌍방 고백했다. / 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

진이한과 정이주가 서로에게 깊어진 마음을 쌍방 고백했다.7일 방송된 채널A '신랑수업2'(배한수 CP/임정규 PD) 8회에서는 진이한이 자신의 절친 홍석천에게 '썸녀' 정이주를 소개해 준 뒤, 벚꽃 데이트를 통해 정이주와의 관계를 급진전시키는 모습이 펼쳐졌다.이날 진이한은 절친 홍석천과 오랜만에 만났다. 홍석천은 데이트를 시작하느라 연락이 뜸해진 진이한에게 "이제 내 '보석함'에서 아웃"이라고 앙탈을 부렸으나, 곧 "정이주가 얼굴은 물론 말본새도 예쁜 것 같더라, 넌 이주 씨 같은 타입이 딱 맞다"라며 적극 응원했다. 얼마 뒤 정이주가 약속 장소에 나타나 홍석천과 인사를 나눴고, 정이주는 BTS 뷔가 착용해 화제가 된 두건을 홍석천에게 선물하며 시작부터 취향 저격에 성공했다. 진이한이 메뉴 주문을 위해 잠시 자리를 비운 사이, 홍석천은 "이한이의 무엇이 좋아?"라고 단도직입적으로 물었다. 정이주는 "무척 딱딱하고 남자다운 스타일일 줄 알았는데, '댕댕이' 같은 반전 매력이 있더라. 의외의 모습에 더 궁금해지는 것 같다"라고 솔직히 답했다.식사 도중 진이한과 정이주의 '꽁냥꽁냥'한 모먼트가 계속되자, 홍석천은 "형 앞에서 귀엽게 노네?"라며 실시간 질투를 가동했다. 그러면서도 그는 "(진이한이) 너무 조심스러운 느낌"이라는 정이주의 말에 "나이 때문에 더 진중하고 조심스러워진 면이 있다. 속도보다는 같은 방향을 봤으면 한다"라고 진심 어린 조언을 건넸다. 정이주의 매력에 푹 빠진 홍석천은 급기야 "너 정말 괜찮은 사람이구나. 만약에 이한이와 잘 안되면 내가 다른 남자를 소개해줄게~"라며 초유의 '환승 연애' 제안을 해 현장을 초토화시켰다. 마지막으로 홍석천은 "스킨십은 아직"이라는 두 사람의 말에 '손금'을 핑계로 이들의 손을 잡아 직접 포개준 뒤, "내 역할은 다한 것 같으니 이제 사라지겠다"며 유쾌하게 떠났다.이후 두 사람은 양재천 벚꽃길을 걸으며 로맨틱한 밤 산책을 했다. 또, 서로의 사진을 찍어주며 설렘 무드를 켰다. 그러던 중, 진이한은 "이주 씨가 나를 만나며 많은 배려를 해주는 게 느껴진다"며 "만날 때마다 이주 씨를 향한 좋은 마음이 점점 커지고 있다"고 고백했다. 정이주는 "저도 언제부터인지 모르겠는데 오빠에게 스며든 것 같다. 이런 내 모습이 나쁘지 않은 것 같다"고 화답했다. 몽글몽글한 '쌍방 고백'이 성사된 가운데, 진이한은 계속 타이밍을 보다가 정이주의 손을 덥석 잡았다. 두 사람의 로맨틱한 모먼트를 축하하듯 머리 위로 벚꽃비가 쏟아져 이날의 만남이 아름답게 마무리됐다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr