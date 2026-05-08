강개리가 가족들과 함께 단란한 일상을 인증하고 있다. / 사진=강개리 아내 SNS

사진=강개리 아내 SNS

그룹 리쌍 멤버 강개리의 아들이 당찬 면모를 보여 눈길을 끌었다.강개리의 아내 김세은 씨는 8일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 아들 하오 군이 어버이날을 맞아 손편지를 작성한 모습. 내용에는 "어버이날 축하합니다. 저를 키워 주셔서 감사합니다"라고 적혀 있다.특히 하오 군은 "우리 한번 외식하는 거 어떨까요?"라고 먼저 제안했고, 이를 읽은 김세은 씨는 "ㅋㅋㅋㅋㅋ 어디로 갈까"라며 미소를 보였다.한편 강개리는 1978년생으로 올해 만 48세다. 10살 연하의 김세은 씨와 2017년 결혼해 그해 아들 하오 군을 낳아 슬하에 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr