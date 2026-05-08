황제성이 녹화 중 피를 흘렸다./사진=텐아시아DB

황제성이 녹화 중 피를 흘렸다./사진제공=코미디TV

개그맨 황제성이 녹화 중 피를 흘린다.8일 오후 8시 방송되는 코미디TV 예능 '맛있는 녀석들'(이하 '맛녀석')에서는 김준현, 문세윤, 황제성, 김해준(이하 '뚱친즈')이 '장비빨 특집'을 맞아 특별한 조리 장비로 요리하는 맛집들을 찾아간다.이날 뚱친즈는 '쪼는맛' 게임 종료 후 사장님으로부터 메뉴에 대한 설명을 듣던 중, 김해준이 갑자기 웃음을 터뜨려 궁금증을 자아낸다. 이를 본 문세윤이 "왜 웃냐"고 묻자, 김해준은 "제성이 형 이마에 피난다"고 답해 모두를 놀라게 한다. 황제성의 이마에 실제로 피가 맺힌 것.상황을 확인한 황제성은 벌떡 일어나 문세윤에게 "미쳤어?"라고 추격에 나서 현장을 웃음바다로 만든다. 이어 "너가 치기 전에는 피 안 났다고"라고 억울함을 토로하고 "우리 4대보험 안 되는 직장이야"라고 덧붙여 폭소를 유발한다.특히 황제성은 이날 사건으로 '황철철'이라는 별명까지 얻게 됐다는 후문. 과연 녹화 현장을 아수라장으로 만든 사건의 전말은 무엇일지 관심이 쏠린다.이날 '맛녀석'은 '장비빨 특집'으로 꾸며져 화덕 생선구이 전문점과 한우 떡갈비 식당을 방문해 장비와 정성이 더해진 이색 먹방을 선보일 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr