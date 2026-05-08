넷플릭스 '원더풀스' 스틸 / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '원더풀스' 스틸 / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '원더풀스' 스틸 / 사진제공=넷플릭스

배우 차은우와 박은빈 등이 출연하는 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'가 '이상한 변호사 우영우', '낭만닥터 김사부'를 연출한 유인식 감독의 신작으로 주목받고 있다.드라마 '이상한 변호사 우영우', '낭만닥터 김사부'의 유인식 감독이 신작 '원더풀스'로 다시 한번 매력적인 캐릭터와 독창적인 이야기를 선보이며 시청자들을 사로잡을 예정이다. 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처다.인물들의 성장을 섬세하고 따뜻하게 그린 '이상한 변호사 우영우'부터 뭉클한 감동을 전한 휴먼 의학 드라마 '낭만닥터 김사부' 시리즈, 통쾌한 액션 수사물 '너희들은 포위됐다'와 '미세스 캅'까지. 유인식 감독은 장르를 불문하고 개성 있는 캐릭터와 탄탄한 서사를 선보이며 대중과 평단의 사랑을 받아왔다. '원더풀스'는 장르적 재미 속에 따뜻한 여운과 메시지를 담아내는 유인식 감독의 장기가 발휘된 그의 신작으로 "어딘가 부족하고 이상해 보이는 4명의 주인공들이 특별한 능력을 얻게 되고, 급기야 세상을 구해야 되는 미션을 맞이하며 벌어지는 이야기"라는 유인식 감독의 소개는 유쾌한 웃음부터 따뜻한 공감까지 불러 일으킬 세기말 초능력 코믹 어드벤처의 탄생을 예상케한다.또한 그는 "메이저한 장르에 마이너한 캐릭터들, 어디로 튈지 모르는 전개와 대사들이 매력적"이라고 말해, 특유의 세련된 연출로 보여줄 인물들의 유쾌한 시너지와 각양각색의 케미스트리, 그리고 예측할 수 없는 재미를 기대하게 한다. 또한 '위대한, 놀라운 바보들'이라는 뜻을 담고 있는 '원더풀스'의 영제 'WONDERfools' 대해 "전혀 'WONDER(세상을 놀라게)'할 준비가 되어 있지 않은 'fools(허당)'들에게 사건이 벌어진다는 면에서, 대비가 직관적으로 느껴지게끔 지은 제목"이라며, 작품이 보여주고자 하는 바에 대한 궁금증을 끌어올린다.완성도 높은 프로덕션을 향한 유인식 감독의 고심도 돋보인다. 유인식 감독은 "설정과 캐릭터는 굉장히 만화적인데 오히려 초능력이 벌어지는 장면은 리얼한 질감으로 구현하려고 했다"고 전하며 미술 프로덕션부터 디테일한 소품, 다양한 사운드 디자인은 물론, 초능력 CG구현과 영상미에도 집중하며 '원더풀스'만의 차별화된 매력을 예고했다. '원더풀스'를 통해 "놀이공원에 가서 어트랙션을 타는 것처럼 앉았을 때부터 두근두근하고 즐거운 체험을 할 수 있으면서도 액션과 코미디를 모두 즐기고 나면 따뜻한 여운을 남기는 이야기를 만들고 싶었다"고 전한 유인식 감독의 말은, 세기말을 배경으로 기상천외한 초능력과 코믹한 상상력을 그가 어떻게 펼쳐냈을지 궁금증을 자극한다.'원더풀스'는 오는 5월 15일(금) 오직 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr