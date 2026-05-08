'ACON 2026' / 사진 제공=AAA 조직위원회, 각 소속사

시상식 'Asia Artist Awards'의 페스타 'ACON 2026'의 라인업에 엑스디너리 히어로즈와 QWER이 이름을 올렸다.오는 7월 25일 타이베이 NTSU Arena에서 개최되는 'Asia Artist Awards(아시아 아티스트 어워즈, 이하 AAA)'의 페스타 'ACON 2026, The Road to AAA 2026: Official Pre-show'에 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH), QWER(큐더블유이알)(가나다, ABC 순)이 출연을 확정했다.엑스디너리 히어로는 직접 곡 작업에 참여하며 폭넓은 음악적 스펙트럼을 입증, 이들만의 음악 색깔을 구축해왔다. 최근에는 미니 8집 'DEAD AND'(데드 앤드)를 발매하고 한층 확장된 음악 세계를 선보였다.QWER은 중독적인 멜로디와 특유의 에너지로 데뷔 이래 꾸준한 사랑을 받아왔다. 'Discord'(디스코드), '고민중독', '내 이름 맑음' 등 히트곡을 냈다. 지난달 27일 발매한 미니 4집 'CEREMONY'(세리머니)로 초동(발매 후 첫 일주일 판매량) 신기록을 세웠다.앞서 'ACON 2026'의 MC로 성한빈이 낙점된 데 이어 미야오(MEOVV), 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH), 클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES), QWER(큐더블유이알)(가나다, ABC 순)이 라인업에 이름을 올렸다.스타뉴스가 주최하고 AAA 조직위원회와 모티브(MOTIVE), 디쇼(D-SOW)가 주관하는 'ACON 2026'은 '청춘(Youth)'을 테마로 준비된다. 'ACON 2026'은 'AAA 2026'을 앞두고 먼저 열리는 페스타로서 K-팝 아티스트들과 함께 음악 축제의 시작을 알린다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr