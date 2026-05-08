아이유가 아버지에게 무릎을 꿇었다./사진제공=MBC

아이유가 아버지에게 무릎을 꿇었다./사진제공=MBC

아이유가 냉정한 아버지 조승연에게 무릎을 꿇는다.8일 방송되는 MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’ 9회에서는 성희주(아이유 분)가 혼전 계약서 유출 사태 수습과 이안대군(변우석 분) 보호를 위해 자존심을 버린다.그동안 성희주는 캐슬그룹 회장 성현국(조승연 분)의 혼외자로서 가족들에게 자신의 존재를 인정받기 위해 필사적으로 살아왔다. 그럼에도 아버지 성현국은 성희주가 낸 성과들을 인정하지 않았고 그 결과, 성희주와 성현국의 관계는 파국으로 치닫고 말았다.그러나 성희주와 이안대군의 혼전 계약서가 발각되면서 사태가 걷잡을 수 없이 악화됐다. 이에 성희주는 이안대군을 보호하고자 생애 처음으로 아버지에게 도움을 요청할 예정이다. 공개된 사진 속 성희주는 본가를 찾아가 아버지 성현국 앞에 무릎을 꿇고 눈물을 흘리고 있어 안타까움을 안긴다.그런 성희주를 지켜보는 성현국과 오빠 성태주(이재원 분), 새언니 한다영(채서안 분)의 얼굴에는 놀란 기색이 역력하다. 성희주가 이안대군과 혼인을 결심한 이후 성현국은 혈혈단신으로 궁에 들어가는 딸 성희주를 향해 은근히 걱정을 내비쳤던 바, 과연 딸의 애끓는 호소에 어떤 반응을 보일지 궁금해진다.대군 변우석을 지키기 위해 물불 가리지 않고 달려들 아이유의 사투는 이날 오후 9시 50분 방송되는 ‘21세기 대군부인’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr