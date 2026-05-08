나나랑 스테이크 먹을 사람?

배우 겸 가수 나나가 팬들과 특별한 만남을 갖는다.나나는 오는 30일 ‘NANA Lunch Meet & Greet’을 개최하고 팬들과 가까이에서 소통하는 시간을 마련한다. 이번 행사는 맛있는 식사 한 끼를 함께하며 편안하게 이야기를 나누고 서로의 순간을 공유하기 위해 나나가 직접 기획에 참여한 자리로 더욱 의미를 더한다.8일 정오 써브라임 공식 SNS를 통해 공개된 ‘NANA Lunch Meet & Greet’ 티저 포스터에는 먹음직스럽고 풍성한 음식들이 가득 담겨 있으며, ‘Coming soon’, ‘See you there’라는 문구가 함께 적혀 있어 팬들의 기대감이 고조되고 있다.‘NANA Lunch Meet & Greet’을 통해 나나는 팬들과 한 공간에서 마주 앉아 보다 가까운 거리에서 이야기를 나누고 근황을 공유하며 특별한 시간을 함께할 예정이다.행사는 오는 30일 오후 12시에 진행되며, 이벤트 참여권은 5월 11일 오후 8시부터 5월 14일 오후 11시 59분까지 DEAR MY MUSE 온라인몰을 통해 선착순 판매된다. 5월 15일 오후 3시이후 구매자 대상 개별 연락으로 진행될 예정이다.이처럼 나나의 팬 사랑은 꾸준히 이어져왔다. 첫 솔로 앨범 ‘Seventh Heaven 16’의 피지컬 버전 발매 기념 대면 팬사인회를 진행하며 포스트잇 Q&A, 포토타임은 물론 챌린지까지 직접 선보이며 팬미팅 못지않은 따뜻한 현장 분위기를 완성했다. 특히 행사 후에는 팬들에게 직접 준비한 패딩 선물을 전달하며 감동을 더하기도 했다.이번 ‘NANA Lunch Meet & Greet’ 역시 나나의 진심 어린 팬 사랑과 따뜻한 소통이 담긴 특별한 시간이 될 것으로 기대를 모은다.한편 나나는 지난 4월 종영한 ‘클라이맥스’에서 정보원 황정원 역을 맡아 강렬한 인상을 남기며 배우로서도 다채로운 스펙트럼과 존재감을 입증했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr