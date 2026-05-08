악동뮤지션 멤버 이수현이 날씬한 몸매와 뛰어난 패션 감각을 보여주고 있다. / 사진=이수현 SNS

사진=이수현 SNS

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남매 듀오 악동뮤지션 멤버 이수현이 여리여리한 소녀로 변신한 근황을 알렸다.이수현은 8일 자신의 인스타그램에 가수 한로로의 노래 가사를 인용해 "풀린 신발끈에도 넘어지지 않는 날이 있듯, 내가 태어나서 용케 살아있죠🤓"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이수현이 거울 속 자신을 카메라에 담고 있는 모습. 특히 이수현은 놀라운 패션 감각뿐만 아니라 소녀 같은 분위기를 자아내 눈길을 끌었다.이를 본 연예계 절친 배우 김보라는 "착장 소개 무슨 일이야. 감동입니다"라는 댓글을 적었고, 여성 듀오 다비치 멤버 이해리는 "곤듀님 쟐기탱!"이라며 귀엽다는 반응을 남겼다.앞서 이수현은 지난 3월 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연했다. 당시 이수현은 "하루도 빠짐없이 폭식을 했다. 체중이 급격히 늘면서 몸이 찢어지는 듯한 고통도 느꼈다"고 슬럼프 시절을 회상했다.또 이수현은 "오빠가 제 방문을 계속 두드리면서 '오늘 유산소 운동 했냐', '러닝머신 뛰었냐', '식단 사진은 왜 안 보내냐'고 끊임없이 이야기한다"며 오빠 이찬혁이 자신을 끌어주고 있음을 알렸다.한편 악동뮤지션은 2014년부터 2025년까지 YG엔터테인먼트 소속 가수였다. 최근 매니저와 함께 소속사 '영감의 샘터'를 자체 설립한 후 지난달 7일 신보 '개화'를 발매했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr