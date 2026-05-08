티파니 영 비주얼 포토/ 사진 제공=퍼시픽 뮤직 그룹(Pacific Music Group)

티파니 영 비주얼 포토/ 사진 제공=퍼시픽 뮤직 그룹(Pacific Music Group)

가수 티파니 영(Tiffany Young)의 솔로 데뷔 10주년 기념 앨범 선공개 곡이 발매된다.티파니 영은 8일 새 싱글 'Summer's Not Over'(서머스 낫 오버)를 발매한다.'Summer's Not Over'는 티파니 영의 솔로 데뷔 10주년을 맞아 정규앨범 발매에 앞서 공개되는 싱글 음원이다. 따뜻한 신스와 경쾌한 일렉트로닉 사운드가 어우러진 미디엄 템포 팝 트랙이다. 사랑하는 사람들과 함께하는 순간이 마치 집처럼 편안하게 느껴지는 감정을 그렸으며, 함께하는 시간이 오래 이어지길 바라는 마음을 담았다.티파니 영은 비주얼 포토, 뮤직비디오 티저 등을 공개하면서 컴백 기대감을 키웠다. 티파니 영은 신비롭고 고풍스러운 분위기를 자아냈다. 이어 음원 일부를 공개하면서 솔로 데뷔 10주년의 내공이 담긴 깊이 있는 목소리를 예고했다.솔로로서는 첫 국내 앨범 발매 이후 10년 만에 선보이는 신곡이다. 티파니 영은 솔로 아티스트로서 그간의 시간과 변화를 바탕으로 음악적 전환에 나선다.한편, 티파니 영은 퍼시픽 뮤직 그룹 (Pacific Music Group) 코리아의 첫 번째 아티스트로 합류했다. 신곡 'Summer's Not Over' 발매를 시작으로 오는 6월 30일부터는 뮤지컬 '유미의 세포들'의 주연 '유미' 역으로 무대에 오르며 배우로서도 활동을 이어간다.티파니 영의 새 싱글 'Summer's Not Over'은 8일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr