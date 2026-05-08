코르티스/ 사진 제공=빅히트 뮤직(하이브)

그룹 코르티스(CORTIS)가 데뷔 앨범에 이어 2연속 '더블 밀리언셀러'가 됐다.8일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)의 미니 2집 'GREENGREEN'은 공개 나흘 만인 7일까지 총 202만 7032장 팔렸다. 지난해 9월 출시된 미니 1집은 누적 판매량 100만 장을 넘기는 데 3개월, 200만 장 달성까지 6개월(써클차트 집계 기준) 소요됐다. 코르티스는 전작에 비해 빠른 속도로 '더블 밀리언셀러'를 달성했다.음원 성적도 주목할 만하다. 미니 2집 타이틀곡 'REDRED'는 8일 오전 9시 멜론 '톱 100' 3위에 올랐다. 지난 6일 오후 11시에는 자체 최고 순위인 3위를 찍었다. 7일 방송된 Mnet '엠카운트다운'에서 1위를 차지해 2주 연속 트로피의 주인공이 됐다.코르티스는 기세를 몰아 다양한 무대에서 신곡을 선보일 예정이다. 이들은 8일 KBS2 '뮤직뱅크'에서 타이틀곡 'REDRED'를, 9일 MBC '쇼! 음악중심'과 10일 SBS '인기가요'에서 'REDRED'와 수록곡 'TNT' 무대를 한다. 더불어 10일 'KCON JAPAN 2026', 13일 단국대 죽전캠퍼스, 14일 홍익대 서울캠퍼스의 대학축제에 출연한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr